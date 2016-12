Fiecare dintre noi are posibilitatea de a reduce riscul de îmbolnăvire

Ultimele măsuri luate de către Ministerul Sănătăţii (MS) pentru reducerea riscurilor de apariţie şi răspîndire a îmbolnăvirilor cu virusul A/N1H1, au fost prezentate ieri, de ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac. “Doresc să anunţ în mod oficial faptul că pînă în acest moment nu există niciun caz de îmbolnăvire în România cu virusul noii gripe. De asemenea, nu există nici măcar un caz de suspiciune al infectării cu virusul A/N1H1 în rîndul populaţiei”, a precizat dr. Bazac. Autorităţile au anunţat că sistemul de supraveghere şi control funţionează rapid şi eficient. “La gripă nu e ca la cutremur - chiar dacă şi în materie de gripă toată lumea poate să facă profeţii. La acestea, le vom răspunde cu fapte şi cu cifre. Sîntem pregătiţi şi pentru situaţia în care acest virus apare”, spune ministrul. În prezent, MS are capacitatea de a trata 460.000 de persoane cu medicaţie antivirală. În opinia demnitarului, este un stoc actualizat, suficient pentru situaţia actuală.

Nu trebuie să apelăm doar la importuri

România are capacitatea, prin Institutul “Cantacuzino”, de a produce vaccinul în trei luni de la izolarea tulpinii la nivel internaţional. Reprezentanţii MS spun că este un atu pe care îl avem în ţară şi care lipseşte multor altor state europene. “Nu trebuie să apelăm doar la importuri. Faptul că putem face şi noi vaccin aici, repede şi în cantităţi însemnate, poate contribui mult la reducerea răspîndirii virusului în ţara noastră. România are capacitatea de a demara producţia vaccinului în cel mult trei luni de la izolarea tulpinii. Izolarea se va face pînă în jurul datei de 20 mai, la jumătatea lunii august va putea începe fabricarea vaccinului, astfel încît acesta să fie disponibil în septembrie”, a mai declarat demnitarul. Pînă în acest moment, MS a luat o serie de măsuri de supraveghere epidemiologică, de prevenire şi terapie în coordonare cu alte instituţii ale statului. Medicii sînt preveniţi asupra simptomelor, există un tratament care a funcţionat şi în alte ţări, unde există cazuri. “Nu trebuie să se sperie nimeni. Nu e cazul să faceţi stocuri de antiviral - aceste tratamente nu sînt ca aspirina, să le luaţi preventiv. Decizia administrării lor trebuie să aparţină medicului. Sînt toate măsuri care urmează planul de acţiune al Ministerului în caz de pandemie şi respectă recomandările şi protocoalele specifice ale OMS şi ale Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor”, a mai spus dr. Bazac, care a ţinut să atragă atenţia asupra cîtorva aspecte foarte importante. “Noua formă de gripă este în mod cert extrem de periculoasă. Nu există ţară care să fie la adăpost de efectele sale. Dar, în ciuda avansului rapid al virusului, există măsuri pe care autorităţile şi fiecare individ în parte le pot lua pentru a împiedica răspîndirea gripei”, a declarat dr. Ion Bazac. Fiecare dintre noi are posibilitatea de a reduce riscul de îmbolnavire prin respectarea unor norme minime de igienă.

Norme minime de igienă

Medicii recomandă cîteva norme minime de igienă. Astfel, spălatul pe mîini cu apă şi săpun, cît mai des, este extrem de important. Virusul se transmite de la om la om, prin picăturile de salivă sau secreţii nazale, răspîndite de o persoană infectată care tuşeşte sau strănută. Virusul se mai poate transmite şi prin atingerea unor obiecte sau suprafeţe contaminate cu aceste picături, după ce mîinile nespalate sînt duse la nas şi/sau la gură. “Cînd tuşiţi sau strănutaţi, să vă acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă. După utilizare, să aruncaţi batista la gunoi. Să evitaţi contactele strînse cu persoanele bolnave. Să evitaţi aglomeraţiile şi mulţimile”, recomandă medicii MS.

De ieri, servicii medicale de permanenţă

Tot la capitolul măsuri, de ieri, MS a dispus organizarea serviciului de permanenţă, 24/24 la Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile şi la Biroul Evenimente de Sănătate şi Alertă Precoce din Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. Pe lîngă acestea, în perioada imediat următoare, MS va derula o campanie de informare a populaţiei. “Este vorba despre o campanie despre ce trebuie să facem pentru a evita îmbolnăvirea şi ce conduită trebuie să avem în cazul apariţiei simptomelor bolii. Mîine (astăzi - n.r.) vom avea o întîlnire cu Consiliul Naţional al Audiovizualului pentru a stabili forma pe care această campanie o poate lua prin intermediul televiziunilor şi radiourilor”, completează dr. Bazac. De asemenea, MS are în vedere şi informarea directă a populaţiei, decizie luată în urma întîlnirii ministrilor sănătăţii de la Luxemburg şi care se aplică în toate ţările membre. Fiecare ministru a primit în mapă o scrisoare în limba naţională, pentru a fi distribuită către populaţie. În România, distribuţia scrisorii va fi realizată gratuit, cu sprijinul instituţiilor statului, din dispoziţia Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. „În plus, am decis să numesc patru comunicatori, membri ai Comitetului de coordonare şi actiune a Ministerului, care sînt îndreptăţiţi să exprime poziţia oficială a MS în legătură cu măsurile luate şi eventuale evoluţii ale gripei în România. Este vorba despre conf. dr. Gheza Molnar, consilier al ministrului, dr. Alexandru Rafila, consilier al ministrului, dr. Adriana Pistol, Directorul Institutului de Sănătate Publică şi prof. dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş”, a mai declarat ministrul.