Fieste de vară şi de iarnă, la Constanţa

PETRECERI ÎN STRADĂ La sfârşitul acestui an, constănţenii vor fi invitaţi de Primărie să participe în stradă, alături de primarul Radu Mazăre, la festivităţile organizate de municipalitate cu ocazia Revelionului. „Am simţit că a existat o oarecare nemulţumire în rândul constănţenilor în ceea ce priveşte organizarea unor evenimente în timpul iernii. De când a venit criza financiară, am considerat că trebuie să cheltuim mai puţin pe evenimente şi să ne concentrăm eforturile către cei în nevoie. Mi-am dat seama că am greşit. Am primit numeroase sesizări că nu avem destule beculeţe în oraş. Anul viitor vom avea suficiente beculeţe. Am primit sesizări că Primăria nu organizează Revelioane în stradă. Drept urmare, la sfârşitul acestui an vom face Carnavalioane. În patru intersecţii mari va fi oprită circulaţia şi vom organiza tot felul de manifestări şi eu o să fiu printre constănţeni. Vreau să vă spun că nicăieri în lume nu se distrează lumea de Revelion ca în România”, a declarat primarul Radu Mazăre.

SULEYMAN MAGNIFICUL AR PUTEA VENI LA CONSTANŢA Până pe 31 decembrie 2014 mai sunt 11 luni, la mijloc fiind un sezon estival care se anunţă încă de pe acum incendiar. În perioada 24-27 mai, constănţenii şi turiştii vor fi invitaţi să participe la SCF Black Sea Tall Ships Regatta, un eveniment în premieră pentru România, la care vor participa peste 40 de veliere mari din toată lumea. Este doar începutul unei serii lungi de evenimente, ce vor avea loc în staţiunea Mamaia şi oraşul Constanţa, care vor atrage din nou sute de mii de turişti. „Carnavalul din această vară va fi foarte spectaculos. Până la începerea sezonului estival vor fi finalizate lucrările de reabilitare a promenadei staţiunii Mamaia cel puţin în partea unde vor defila carele alegorice. Primăria Constanţa va avea în acest an propriul car alegoric, la care s-a început deja lucrul, care va fi amenajat pe un autobuz dezafectat căruia îi păstrăm doar şasiul şi îi vom repara motorul. Pentru fiecare din cele trei teme din această vară vom avea un car al Primăriei foarte spectaculos, dar vom avea şi invitaţi de mare surpriză”, a spus primarul. În sezonul estival 2014, Ştefan cel Mare, Ramses şi Cezar vor fi personajele interpretate de primarul Radu Mazăre. Şi ce alt personaj s-ar potrivi perfect lângă Ştefan cel Mare decât Suleyman, interpretat de Mazăre anul trecut, rol în care, în sezonul estival 2014, ar putea fi chiar actorul din serialul de televiziune, pe care municipalitatea încearcă să îl aducă în România.