„Figuri ale textului anteic“ - despre Tomis şi alţi prieteni, la Muzeul de Artă

Muzeul de Artă găzduieşte joi, 22 decembrie 2016, ora 16.00, lansarea volumului „Figuri ale textului anteic”, publicat recent la Editura Ideea Europeană (București, 2016). Cartea va fi lansată în prezenţa autorului, dr. Dorin Popescu, şi va fi prezentată de prof. Ion Moiceanu şi Bogdan Papacostea. „După „Noica. Bătălia continuă” (aceeași editură, 2013), dorul meu lăuntric de a scrie celor care încă mai cred redevenise neastâmpărat. Așa au apărut „Figurile textului anteic” - antologie de eseuri, texte critice, articole culturale și/sau civice publicate într-o geografie care mi-a însoțit și desenat viața - Constanța, Tufeni, Slatina, București, Iași, Botoșani, Moscova, Cernăuți, Sarajevo etc.

„Figurile textului anteic” sunt texte originale și vii, lucide și patetice, despre iubirile mele culturale - Tomisul (și eșecurile sale ontologice, upercut cu surdină), Eminescu (și dreptul la neodihna lecturii, ispită a întoarcerii permanente), Noica (și vocația sa de școală paideică), Mincu (și pariul său pe mize mari), Cernăuțiul (și urma românească tot mai stinsă a urbei), Ivo Andrić (și podurile din Sarajevo) etc. (...) „Figurile textului anteic” sunt, la limită, o carte despre Tomis. Despre ratările culturale ale urbei, despre blestemul lui Ovidius, o carte despre voi. Mai bine zis, despre noi. O carte care începe cu un verdict cinic și drept (în urmă cu aproape douăzeci de ani, scriam că Tomisul are un pattern cultural subțire - nu se citesc reviste literare, nu se cultivă gustul polemic, lectura se ia în doze mici etc., iar cultura la Tomis este bătrână, ursuză, doctă, ruginită) și care sfârșește cu un pronostic rezervat despre șansele culturii, aici. Dacă Mircea A. Diaconu are dreptate și textele mele sunt scrise în prima linie, deopotrivă pentru bibliotecă și pentru trib, o cale scurtă spre a verifica această onorantă opinie critică ar fi o vizită scurtă la Muzeul de Artă din Constanța. Joi, 22 decembrie 2016, ora 16.00. Dragostea și truda noastră comună fac ideile critice mai vii decât ploile de toamnă”, arată autorul.