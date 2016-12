Fii lui Adrian Năstase au vopsit ouăle de Paște ca-n desene animate

Fostul premier Adrian Năstase a postat un mesaj de Paște pe blocul său, exprimându-și dorința ca în acest an speranțele să se împlinească în mai mare măsură. Năstase povestește cum și-a petrecut Paștele în familie și a postat pe blogul personal o fotografie cu ouăle vopsite de fii săi care s-au inspirat din desene animate: "Ca în fiecare an (sau aproape), am participat la Sărbătoarea Învierii la biserica din Cornu. În curtea bisericii, destul de rece, dar, ca de obicei, multă lume. Ne-am întors acasă, unde am admirat „lucrările” pictate de Andrei și de Mihnea. Diverse figuri din cărțile și filmele de adolescență. Învierea este așteptată, de fiecare dată, cu speranță. Odată cu primăvara. Poate că anul acesta, speranțele noastre se vor împlini în mai mare măsură. Hristos a Înviat!".