Fiica lui Billy Joel a încercat să se sinucidă

Fiica muzicianului american Billy Joel, Alexa Ray, a fost internată într-un spital din New York, în urma unei tentative de sinucidere, starea ei fiind în prezent stabilă. Tânăra de 23 de ani a fost internată, sâmbătă, într-o clinică privată din Manhattan, pentru că ar fi înghiţit o cantitate mare de medicamente, după ce s-a despărţit de iubitul său. Alexa Ray Joel este singurul copil al muzicianului şi a rezultat din mariajul lui Billy Joel cu fostul top model Christie Brinkley. Billy Joel, în vârstă de 60 de ani, este al şaselea în clasamentul celor mai bine vânduţi muzicieni din SUA, potrivit Recording Industry Association of America (RIAA). A avut hituri în Top 10 în fiecare dintre deceniile \'70, \'80, \'90, a vândut peste 150 de milioane de discuri în lumea întreagă şi a câştigat de şase ori premiul Grammy. A fost inclus în Songwriter\'s Hall of Fame în 1992 şi în Rock and Roll Hall of Fame în 1999. Fiica sa îi moşteneşte talentul muzical şi este o talentată cântăreaţă de jazz.