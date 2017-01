Fiica lui Bono a debutat la Cannes

Eve Hewson ar fi o starletă ca oricare alta, dacă nu ar fi fiica lui Bono, solistul trupei U2. Celebrul ei părinte pare să o fi învăţat cum se face o intrare pe covorul roşu, aşa că aceasta a reuşit să facă impresie bună la Cannes, unde şi-a prezentat filmul într-o companie selectă. Într-o roche alb-roză, creaţie Chanel, Eve Hewson, de 19 ani, s-a prezentat la proiecţia de gală a lungmetrajului “This Must Be the Place”, în regia lui Paolo Sorrentino. În distribuţia acestui film se numără Sean Penn, bunul prieten al tatălui ei, dar şi cântăreţul David Byrne, solistul trupei americane Talking Heads. Pe covorul roşu s-au mai aflat şi Gwen Stefani, Rosario Dawson şi Faye Dunaway, iar prezenţa acestor vedete au ajutat-o pe Eve Hewson să nu îşi piardă calmul. Tânăra pare să fi purtat noroc acestei producţii, care a şi fost încununată cu distincţia Juriului Ecumenic.

Eve Hewson a mai apărut în ediţia irlandeză a emisiuni The Late Show în 2003, iar în 2008 a avut o mică apariţie în drama “The 27 Club”, care a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film Tribeca de la New York, o experienţă care i-a prins bine la Cannes. Tânăra mai are în palmares şi scurtmetrajul “For The First Time”.

Eve este fiica mijlocie a lui Bono, pe numele său real Paul David Hewson, şi a soţiei sale Ali Hewson. Pe numele său întreg Memphis Eve Hewson a crescut alături de sora ei Jordan, de 22 ani, şi de fraţii Elijah, de 11 ani şi John, de zece ani, la Dublin departe de viaţa trepidantă a celebrului său tată, care a încercat să îi protejeze de expunerea mediatică excesivă.