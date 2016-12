Fiica lui Diaconu, dezamăgită de PNL

13:34:46 / 22 Martie 2014

Actor si Politician

Acum 55 de ani , in urma, auzeam si mai tarziu vedeam cu ochii mei ,un mare actor din Romania,numit cu litere majuscole- MIRCEA DIACONU - . Marele actor atat pe scena teatrului cat si in filme, a continuat sa mearga cu succes si sa ridice treapta cu treapta ,pana astazi cand eu il consider cel mai mare actor din jumatatea sec.xx si inceputul sec.xxi., In tot acest timp distinsul actor Mircea Diaconu s-a confruntat cu mari greutati in activitatea sa profesionala,fapt ce a facut sa intre in politica ., Mai intai in PNL si apoi in Parlament., In aceste doua instituti a gasit oameni lasi , oameni fricosi, oameni fara coloana vertebrala, oameni cu doua fete, ipocriti,tradatori si fara VALOARE,. Ca urmare s-a vazut ca si-a dat demisia din Parlament si din PNL si astazi s-a hotarat sa candideze ca INDEPENDENT la EUROPARLAMENTARE , spre CINSTEA , ONOAREA si DEMNITATEA DOMNIEI SALE,.! Aceasta actiune personala este indreptata spre a DEMONSTRA ca ANI si justitia romana sunt doua institutii SUBORDONATE IN TOTALITATE ,dementului ,tradatorului si diversionistul Traian Basescu., Are nevoie astazi de 100.000 de semnaturi pentru lista electorala in cel mult 48 de ore,. Deaceia,rog toti romanii,cu bun simt si adevarati patrioti sa sprijine si sa semneze aceste liste dovedind ca suntem aproape si SOLIDARI cu MARII OAMENI DE STAT ROMANI., Multa sanatate dumnevoastra si familiilor dumnevoastra , care si de asta data veti dovedi ca sunteti ADEVARATI ROMANI !!!.