Fiica lui Jon Bon Jovi are probleme cu drogurile

Fiica rockerului Jon Bon Jovi a fost arestată miercuri, la New York şi este anchetată pentru posesie de droguri, după ce poliţia locală a găsit-o inconştientă, după o supradoză cu heroină. Stephanie Bongiovi, în vârstă de 19 ani, a fost descoperită fără cunoştinţă într-o cameră din campusul Liceului Hamilton din Clinton, o suburbie a oraşului New York. Tânăra a fost transportată la un centru medical din apropiere, care a confirmat că aceasta a făcut uz de heroină, au precizat reprezentanţii poliţiei americane. În timpul percheziţiei în acea cameră, poliţia a descoperit heroină şi marijuana. Nici nu şi-a revenit bine în simţiri că Stephanie Bongiovi a fost reţinută de poliţie, fiind demarată o anchetă oficială pentru posesie de substanţe interzise, marijuana şi echipamente destinate consumului de droguri. Adolescenta a fost eliberată ulterior dar riscă să fie exmatriculată din Liceul Hamilton, o instituţie privată specializată pe cursuri de artă, cunoscută şi sub numele “Little Ivy”, fiind recunoscută pentru rigoarea academică şi standardele înalte după care îşi alege elevii. O astfel de instituţie nu vrea să îi fie pătată reputaţia, mai ales că un an de şcolarizare costă circa 55.000 de dolari.

Potrivit poliţiei locale, Ian S. Grant, un student de 21 de ani, care se afla în aceeaşi cameră cu Stephanie Bongiovi, a fost pus sub acuzare pentru posesie de substanţe interzise, fiind eliberat în cele din urmă. Atât Stephanie Bongiovi, cât şi Ian S. Grant urmează să apară în faţa tribunalului american, la o dată ce va fi stabilită ulterior.

Agentul de presă al rockerului Jon Bon Jovi a refuzat să comenteze aceste informaţii. Cu numai câteva ore înainte de acest incident, solistul trupei Bon Jovi a participat la ceremonia de inaugurare a proiectului său de construire de case pentru nevoiaşi, intitulat JBJ Soul Homes, pentru care a donat deja 16 milioane de dolari. Stephanie Bongiovi este cel mai mare dintre cei patru copii pe care rockerul Jon Bon Jovi îi are cu soţia sa, Dorothea Hurley.