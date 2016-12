Fiica lui Michael Jackson îi respectă sfaturile

Paris Jackson, fiica regelui muzicii pop Michael Jackson, a declarat într-o emisiune de televiziune, din care câteva pasaje au fost difuzate miercuri, în SUA, că tatăl ei obişnuia să îi spună să-şi amintească de sfaturile lui, după ce el moare. ”Dacă mor mâine, să îţi aminteşti întotdeauna de sfaturile mele”, îi spunea Michael Jackson fiicei sale, Paris, a declarat ea, cu ocazia unui interviu acordat postului NBC, primul pe care adolescenta de 13 ani l-a acordat singură, fără să fie însoţită de fraţii sau rudele ei. ”I-am urmat sfatul şi îmi amintesc tot ce mi-a spus”, a adăugat aceasta.

Paris Jackson, care va debuta în curând în cinematografie, în filmul SF pentru adolescenţi ”Lundon\'s Bridge and Three Keys”, în care actorii adevăraţi vor împărţi ecranul cu personaje animate, a spus că îşi dorea să devină actriţă încă de când era foarte mică, după ce l-a văzut pe tatăl ei jucând în ”Moonwalker”, un film turnat în 1988. ”Ştiam că ştie să cânte foarte bine, dar nu ştiam că putea să şi joace în comedii. Am văzut acest lucru şi mi-am spus că vreau să fiu exact ca el”, a declarat Paris Jackson. ”Făceam împreună şedinţe de improvizaţie. Ne dădea mici scenarii şi ne spunea: ”În această scenă, tu trebuie să plângi”. Iar eu plângeam chiar acolo”, a adăugat fiica megastarului american. Îmbrăcată în negru şi purtând o pălărie tot neagră, care reamintea de cele purtate de tatăl ei, Paris Jackson a vorbit, totodată, despre perioada în care starul american îi obliga pe fraţii ei, Prince Michael şi pe Blanket, dar şi pe ea, să poarte măşti pentru a le proteja anonimatul. ”Îmi spuneam: Ce tâmpenie, de ce trebuie să port o mască? Însă, după aceea, mi-am dat seama, după ce am crescut, că el încerca să ne protejeze”, a adăugat aceasta.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu Propofol, un anestezic puternic, utilizat în spitale şi în clinicile medicale, pe care starul îl folosea la domiciliu, ca somnifer, cu complicitatea medicului Murray. Găsit vinovat de ucidere involuntară, medicul Conrad Murray a primit pedeapsa maximă, la sfârşitul lunii noiembrie, fiind condamnat la patru ani de închisoare.