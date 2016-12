Fiica lui Robert F. Kennedy, arestată

Kerry Kennedy, fiica lui Robert F. Kennedy, a fost arestată vineri, după implicarea sa într-un accident rutier la New York, în urma căruia s-a descoperit că se afla sub influenţa drogurilor. Kerry Kennedy, în vârstă de 52 de ani, a lovit cu maşina o camionetă, pe o autostradă din comitatul Westchester, la nord de oraşul New York şi a plecat mai departe. Femeia a fost găsită în automobilul său, la o ieşire de pe autostradă, la scurt timp după accident. Din apelurile efectuate la numărul de urgenţă 911 reiese că aceasta conducea haotic pe autostradă. Poliţia statului New York a refuzat să ofere mai multe detalii despre incident. Natura drogurilor consumate de Kerry Kennedy nu a fost dezvăluită.

Kerry Kennedy este fiica lui Robert F. Kennedy, militant pentru drepturile civile şi secretarul Justiţiei în administraţia fratelui său, preşedintele asasinat John F. Kennedy, înainte de a fi el însuşi împuşcat mortal, în 1968, în timpul campaniei electorale pentru Casa Albă. Scriitoare şi militantă pentru drepturile omului, Kerry Kennedy a fost căsătorită cu guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, din 1991 până în 2003. Nu este singurul necaz din familia Kennedy. În luna mai, Mary Richardson Kennedy, în vârstă de 52 de ani, fosta soţie a lui Robert F. Kennedy Jr., s-a sinucis, spânzurându-se la domiciliul său din Bedford, în statul New York.