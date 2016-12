Fiica lui Rudolf Giuliani, condamnată pentru furt

Fiica fostului primar al oraşului New York, Rudolf Giuliani, Caroline, a fost condamnată la o zi de muncă în interesul comunităţii, pentru că a furat produse cosmetice dintr-un magazin. Caroline Giuliani, în vârstă de 21 de ani, a fost surprinsă de angajaţii unui magazin de produse cosmetice în timp ce fura, în luna august. Fiica fostului edil, care a devenit cunoscut în anii \'90, pentru politica sa de ”toleranţă zero faţă de infracţionalitate în New York”, a fost condamnată de un tribunal din Manhattan.