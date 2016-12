Fiica lui Sean Penn debutează în actorie

Dylan Penn, fiica actorului Sean Penn şi a actriţei Robin Wright, va debuta pe marile ecrane, în filmul horror ”Condemned”, în regia lui Eli Morgan Gesner. Dylan Penn, de 22 de ani, care a îmbrăţişat de curând şi cariera de top-model, va juca rolul Mayei, cea mai tânără dintr-un grup de adolescenţi. În urma unei infecţii, aceştia înnebunesc şi încep să se ucidă între ei. Scenariul şi regia filmului sunt semnate de Eli Morgan Gesner, care a fost consultant de creaţie pentru serialul ”How to Make It in America”, difuzat de televiziunea HBO. Filmările la această peliculă vor începe în luna aprilie, la New York.

Dylan Frances Penn este primul copil al actorului Sean Penn din căsătoria acestuia cu actriţa Robin Wright. Cei doi au fost căsătoriţi între 1996 şi 2010 şi mai au împreună un fiu, Hopper. În prezent, Sean Penn are o relaţie cu actriţa Charlize Theron.