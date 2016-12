Fiica lui Sting a suferit o fractură craniană

Coco Sumner, fiica adolescentă a cîntăreţului Sting, se află la terapie intensivă într-o clinică din Los Angeles, după ce a suferit o fractură craniană, în urma unei căzături. Coco Sumner, în vîrstă de 18 ani, a suferit un accident pe care presa americană l-a descris drept monstruos. Ea a leşinat într-un restaurant din Los Angeles, în timp ce se afla la masă şi, în cădere, s-a lovit cu capul de un scaun. Sting, care susţine în această perioadă o serie de concerte în Statele Unite şi soţia lui, Trudie Styler, aflată la Londra, au plecat de urgenţă la Los Angeles, pentru a fi alături de fiica lor. Medicii au decis să facă analize suplimentare, deoarece este vorba de o rană foarte gravă. ”Coco se află sub permanenta supraveghere a medicilor şi este încă foarte marcată. A fost o perioadă grea pentru Sting şi Trudie, dar, din fericire, Coco se reface cu bine”, a declarat purtătorul de cuvînt al familiei. Coco Sumner, care doreşte să devină cîntăreaţă şi compozitoare, locuieşte în prezent în Los Angeles, unde înregistrează piesele pentru albumul ei de debut.

De-a lungul impresionantei cariere muzicale, ca artist solo şi lider al legendarei trupe rock The Police, Sting a vîndut aproape 100 de milioane de albume şi a fost distins cu numeroase premii Grammy. Printre hiturile sale celebre, fredonate de milioane de fani din întreaga lume, se numără ”Englishman in New York”, ”Fragile”, ”Shape Of My Heart”, ”Roxanne”, ”Desert Rose”, ”Mad About You” şi ”If I Ever Lose My Faith In You”. Artistul a susţinut două concerte la Bucureşti, în 1996 şi în februarie 2009, ambele la Sala Palatului.