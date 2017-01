Fiica lui Vasile Muraru, olimpică medaliată cu aur

Actorul Vasile Muraru este, în aceste zile, un tată extrem de fericit, deoarece fiica sa a obţinut medalia de aur la olimpiada internaţională de chimie din Rusia, la care au participat peste 70 de tineri din întreaga lume. Maria Sînziana Muraru, fiica celebrului actor, este în clasa a XI-a la Liceul „Tudor Vianu” din capitală şi este pasionată de chimie încă din clasa a VII-a. „Contează foarte mult cine îţi predă o materie la început. Eu am avut un profesor foarte sever în primii ani, cînd am început să studiez chimia şi cred că din cauza asta nu m-a atras niciodată această materie. Aproape că nu pot să spun ce medie am avut la chimie în primul semestru de liceu. Dacă adun, pot să spun că am avut nouă! Adică 3,66. Iar cînd am ştiut de 10, doamna profesoară nu a vrut să îmi treacă nota în catalog”, a mărturisit Vasile Muraru.

În clasa a VII-a, Maria Sînziana Muraru a fost printre primii olimpici pe Bucureşti la chimie, iar într-a IX-a, a luat locul al II-lea pe ţară la aceeaşi olimpiadă. Totuşi, ea a ales pentru totdeauna chimia în momentul în care s-a calificat la două olimpiade care se ţineau în acelaşi timp. „Chimia este mai obiectivă decît româna, ne-a sfătuit cineva şi atunci a preferat să meargă la olimpiada de chimie”, a mai spus Muraru.