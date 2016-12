Fiica lui Whitney Houston, în comă indusă

Bobbi Kristina Brown, fiica regretatei cântăreţe Whitney Houston, a fost spitalizată de urgenţă, sâmbătă, după ce fost găsită în stare de inconştienţă în cada din baia reşedinţei sale din Roswell, statul american Georgia. Informaţia a fost confirmată de poliţia din Roswell, oraș aflat în apropiere de Atlanta. Nick Gordon, soţul lui Bobbi Kristina Brown şi un prieten au informat poliţia şi au încercat să o resusciteze. Bobbi Kristina Brown a fost internată la spitalul North Fulton din Roswell. O sursă apropiată familiei a declarat pentru CNN că Bobbi Kristina se află în comă indusă. Până în prezent, investigatorii nu au descoperit nimic care să indice că incidentul a fost provocat de alcool sau droguri.

În urmă cu aproape trei ani, pe 11 februarie, mama lui Bobbi Kristina, renumita cântăreaţă americană Whitney Houston, a fost descoperită decedată într-o cadă din hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, cu doar câteva ore înainte de a participa la o petrecere organizată cu ocazia premiilor Grammy. Autopsia a dezvăluit faptul că artista s-a înecat în cadă, în apa extrem de fierbinte, dar care avea o adâncime de doar 30 de centimetri. Biroul de medicină legală din Los Angeles a stabilit că decesul cântăreţei a reprezentat o moarte accidentală prin înecare, iar printre factorii care au contribuit la deces s-au aflat o maladie cardiacă şi consumul de cocaină.

Bobbi Kristina Brown este singurul copil al celebrei cântăreţe. Ea s-a născut în 1993, în timpul căsătoriei lui Whitney Houston cu rapperul Bobby Brown, de care artista a divorţat în 2007. Bobbi Kristina a devenit cunoscută publicului american la jumătatea anilor 2000, graţie reality show-ului „Being Bobby Brown“, în care a apărut adeseori alături de părinţii ei. Whitney Houston şi fiica ei au cântat împreună la televiziunea naţională americană, în 2009. Cu acea ocazie, ele au interpretat împreună piesa ”My Love Is Your Love”, în Central Park din New York, într-o ediţie specială a emisiunii „Good Morning America“, difuzată de postul ABC.

Bobbi Kristina era foarte apropiată de mama ei, iar decesul acesteia a reprezentat o veritabilă tragedie pentru ea. La doar câteva zile după moartea cântăreţei, Bobbi Kristina, care avea pe atunci vârsta de 18 ani, a fost transportată de urgenţă la Cedars-Sinai Medical Center. În 2012, Bobbi Kristina a fost acuzată în presa americană că ar consuma substanţe ilegale, după apariţiile sale controversate în câteva episoade ale reality show-ului ”The Houstons: On Our Own”, produs şi difuzat de postul de televiziune Lifetime, care a prezentat viaţa familiei Houston după decesul celebrei cântăreţe. Una dintre controversele generate de acest reality show a vizat relaţia lui Bobbi Kristina cu Nick Gordon, un tânăr sărac care locuia în reşedinţa cântăreţei Whitney Houston şi cu fiica ei, de când acesta avea vârsta de 12 ani. La doar câteva luni după aceea, Bobbi Kristina şi Nick Gordon au anunţat că s-au logodit.