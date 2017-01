Fiica preşedintelui Victor Iuşcenko, la Milan Fashion Week

Vitalina Iuşcenko-Khakhleva va defila pe podiumul Săptămînii Modei de la Milano, tînăra de 27 de ani urmînd să prezinte modele aparţinînd designerului Aina Gase. Fiica preşedintelui ucrainean este obişnuită cu podiumurile de prezentare a modei, luînd parte şi la Săptămîna Modei de la Kiev, unde a prezentat colecţia designerului Oleşia Telizhenko. Se crede că Vitalina Iuşcenko-Khakhleva va fi modelul la care Aina Gase va apela, la Milano, pentru prezentarea colecţiei sale primăvară-vară 2009. Aina Gase este cunoscută pentru crearea de vestimentaţii pentru premierul ucrainean, Iulia Timoşenko şi pentru fiica acesteia, Evghenia Carr.

Vitalina este fiica pe care Viktor Iuşcenko a avut-o cu prima sa soţie, Svetlana, viaţa ei privată atrăgînd atenţia presei ucrainene. Actualul preşedinte ucrainean s-a opus primului mariaj al fiicei sale cu Mihail Gonşar, cu care aceasta are o fată, Yarina-Dominika. Ulterior, Mihail Gonşar a fost reţinut sub acuzaţia că ar fi tras cu arma asupra clădirii Parlamentului ucrainean. Apoi, Vitalina Iuşcenko s-a recăsătorit cu Aleksei Khakhlev, cel despre care se spune că a ajutat-o să îşi găsească telefonul mobil pe care şi-l pierduse pe un aeroport ucrainean. Cuplul s-a căsătorit în urmă cu patru ani, de Ziua Îndrăgostiţilor şi are un băiat de 4 ani, care se numeşte Viktor.