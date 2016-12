Fiica proprietarului feribotului sud-coreean naufragiat, arestată în Franţa

Fiica unui miliardar sud-coreean, a cărui familie este proprietara feribotului naufragiat la 16 aprilie şi soldat cu aproape 300 de morţi, a fost reţinută ieri de poliţia franceză. Arestată la reşedinţa din Paris, Yoo Somena, în vârstă de 47 de ani, este vizată de un mandat internaţional de arestare emis de autorităţile de la Seul. Ea este fiica lui Yoo Byung-eun, 73 de ani, miliardar, în prezent dispărut, a cărui familie este proprietara companiei Chonghaejin Marine Co., operatorul feribotului naufragiat. Potrivit unei surse judiciare, Yoo Somena urmează să compară astăzi în faţa judecătorului, care urmează să decidă perioada de detenţie. Naufragiul feribotului Sewol, la câţiva kilometri de coasta de sud a Coreei de Sud, a provocat moartea a 302 persoane, în majoritate (280) elevi de liceu aflaţi într-o excursie şcolară, provenind din aceeaşi instituţie de învăţământ. Anchetatorii doresc să-l interogheze pe Yoo Byung-eun pentru rolul său în cadrul companiei Chonghaejin Marine Co., unde nu deţine personal acţiuni, dar aceasta este controlată de familia sa şi de persoane apropiate. În plus, miliardarul este suspectat de evaziune fiscală şi deturnare de fonduri. Anchetatorii sud-coreeni doresc, de asemenea, să-i interogheze pe cei trei copii ai miliardarului, printre care şi Yoo Somena, însă niciunul nu a răspunsul convocărilor transmise de justiţia de la Seul, care a anunţat recompense pentru orice informaţie care ar putea duce la arestarea acestora. Anchetatorii îl acuză pe Yoo că este responsabil pentru neglijenţă în aplicarea măsurilor de securitate ale feribotului.