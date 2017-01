Filiala Dobrogea a USR şi-a premiat scriitorii

Membrii Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR) s-au întîlnit, sîmbătă, la sediul găzduit de Biblioteca Universităţii „Ovidius“, pentru a-i premia pe cei mai valoroşi oameni ai săi, pe anul 2007. La eveniment au luat parte personalităţi din lumea culturală şi literară, Organizaţia Municipală a PSD Constanţa, reprezentată de Gelu Dae, deputatul Manuela Mitrea, candidat social-democrat la Camera Deputaţilor, care a dovedit că este o susţinătoare a literaturii, accentuînd rolul pe care aceasta îl are în viaţa de zi cu zi. „Organizaţia Municipală a PSD a fost dintotdeauna alături de cei care înnobilează această artă a scrisului, alături de scriitorii constănţeni. Nici în acest an nu puteam să lipsim de la acest important eveniment care constă în evaluarea activităţii scriitorilor pe anul 2007. Sîntem consecvenţi faţă de actul de cultură, faţă de scriitorii dobrogeni“, a specificat preşedintele Organizaţiei Municipale a PSD Constanţa, Gelu Dae. Gazda manifestării a fost preşedintele Filialei Dobrogea a USR, scriitorul şi publicistul Ovidiu Dunăreanu. Un juriu prezidat de Nicolae Rotund şi avîndu-i ca membri pe Ovidiu Dunăreanu, Constantin Novac, Ion Roşioru, Marian Dopcea, a analizat cele 20 volume de poezie, proză, critică literară şi eseu, publicistică literară, reportaj, teatru, literatură pentru copii, literatură nonficţională şi le-a premiat pe cele mai bune. Nicolae Rotund a specificat că, începînd cu acest an, scriitorii premiaţi vor mai putea fi nominalizaţi la premiile Filialei Dobrogea a USR peste trei ani, şi nu peste cinci ani, aşa cum prevedea regulamentul pînă acum. „Baladierul“ semnat de Şerban Codrin a fost desemnat cel mai bun volum de versuri al anului 2007, iar „Vivisecţii“ de Nicolae Motoc a fost declarată cartea de critică literară şi eseu a anului 2007. Pentru volumul „Gellu Naum: experiment poetic“ (Editura „Pontica“), Alina Ologu a fost distinsă cu premiul de debut.

Sanda Ghinea, premiată de Manuela Mitrea

Premiul pentru întreaga activitate literară, acordat de Filiala Dobrogea a USR, i-a revenit Sandei Ghinea, autoarea antologiei „Să-ţi rămînă dragostea“, publicată la Editura „Ex Ponto“. Acest premiu a fost susţinut de Organizaţia Municipală a PSD Constanţa, de preşedintele Gelu Dae şi de către deputatul Manuela Mitrea. Distincţia i-a fost înmînată autoarei de către Manuela Mitrea, care, la final, a primit din partea Sandei Ghinea un volum cu dedicaţie. Deputatul Manuela Mitrea a citat din versurile Sandei Ghinea: „Eminescu nu a primit niciun leu pentru niciun poem/ Fără de preţ i-a rămas poezia“. „Ce vă poate spune, astăzi, un politician aflat, pe deasupra, şi în campanie electorală?! Că mă voi lupta cu viitorul guvern să aloce bani pentru cultură, că voi convinge cît mai mulţi parlamentari că poezia este hrana poporului român şi că ea trebuie subvenţionată? Aşa voi face, în mod sigur. Dar ce vă poate spune inginerul şi juristul Manuela Mitrea? Chiar dacă noi sfidăm poezia cu ştiinţele noastre exacte, oricît de tari ne-am crede noi pe legile fizicii şi ale societăţii, măcar o dată în viaţă am fost ajutaţi de poezie“, a declarat Manuela Mitrea. Candidatul social-democraţilor a mai spus, la finalul evenimentului: „Chiar dacă eu sînt de profesie notar, jurist şi inginer, am fost, întotdeauna, aplecată şi spre literatură. Am fost onorată că am fost invitată să înmînez acest premiu. Am fost emoţionată, pentru că e prima dată cînd mă adresez unor oameni de litere, unor elite, dar cred că nu este ultima oară cînd voi fi în rîndul lor“.

Filiala Dobrogea a USR a acordat diplome celor au susţinut viaţa culturală din vechiul Tomis. O diplomă de excelenţă din partea USR Dobrogea, pentru susţinerea actului de cultură şi a scriitorilor din spaţiul pontic, i-a fost acordată rectorului Universităţii „Ovidius“, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Diplome speciale pentru sprijinul consecvent acordat filialei şi scriitorilor ei prin tipărirea unor volume au mai primit Ioan Popişteanu – directorul Bibliotecii Universitare „Ovidius“ şi al editurii Ex Ponto, preşedintele Fundaţiei Culturale „Olan“, Mangalia, Vasile Olan, directorul general al SC Infcon SA – Editura Ex Ponto, Paul Prodan, precum şi preşedintele Rotary Club „Pontus Euxinus“, Ivanciu Dumitriu.

Premierea cărţilor anului 2007 a fost urmată de lucrările simpozionului cu tema „Literatura română în Dobrogea - 130 de ani de existenţă“. În cadrul evenimentului au avut loc şi prezentări de cărţi. Manifestarea a fost prilejuită de sărbătorirea, în această lună, a 130 de ani de la reintegrarea Dobrogei în cadrul statal românesc după Războiul de Independenţă (1877-1878 ) şi de la instalarea administraţiei româneşti la Constanţa (23 noiembrie) avîndu-l în frunte pe prefectul Remus Opreanu.

Manifestarea de sîmbătă s-a înscris în „Calendarul evenimentelor dobrogene pe 2008“, sprijinit de Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa.