Film american despre idila dintre prinţul William şi Kate Middleton

Postul de televiziune american Lifetime pregăteşte un film despre cum s-au cunoscut prinţul William, al doilea în ordinea descendenţei la tronul Marii Britanii după tatăl său, prinţul Charles şi logodnica sa Kate Middletonm.

Actriţa Camilla Luddington, o prezenţă britanică obişnuită în serialele de televiziune americane, va juca rolul lui Kate Middleton, iar actorul de origine neo-zeelandeză Nico Evers Swindell, va juca rolul prinţului William. Actorul britanic Ben Cross va juca rolul prinţului Charles, conform producătorilor. Filmul de televiziune va purta titlul sobru “William and Kate” şi va prezenta povestea de dragoste a celor doi de la prima întâlnire în Scoţia, când amândoi erau încă studenţi, până la nuntă. Filmul va explora urcuşurile şi coborâşurile celor nouă ani de relaţie dintre cei doi, sub presiunea societăţii şi a Casei Regale, dar şi sub lupa presei din lumea întreagă.

Prinţul William şi Kate Middleton, ambii vârstă de 29 de ani, s-au logodit în luna noiembrie. Căsătoria lor va avea loc la 29 aprilie, la Westminster.