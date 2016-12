Film bazat pe viața astronautului Scott Kelly, care a stat un an în spațiu

Compania Sony Pictures a obținut drepturile de adaptare cinematografică a cărții ”Endurance: My Year in Space”, care se bazează pe viața astronautului Scott Kelly, ce a încheiat, în martie, o misiune de 340 de zile în spațiu, la bordul Stației Spațiale Internaționale, scrie hollywoodreporter.com. Amy Pascal (Pascal Pictures) și Elizabeth Cantillon (The Cantillon Company) vor produce ecranizarea cărții de memorii "Endurance: My Year in Space / Rezistență: Anul meu în spațiu", ce se bazează pe viața astronautului Scott Kelly.

Scott Kelly deține recordul pentru cele mai multe zile petrecute în spațiu de un american, înregistrând 382 de zile departe de Pământ. Scott este fratele geamăn al lui Mark Kelly, tot astronaut și soțul fostei membre a Congresului SUA Gabrielle Giffords. ”Rezistență: Anul meu în spațiu”, scrisă de Margaret Lazarus Dean și programată pentru publicare în noiembrie anul viitor, de editura Knopf, va urmări luptele timpurii ale lui Kelly, pe când era un elev de nota 7-8; antrenamentul la care a fost supus când era pilot al Marinei; dorința arzătoare și competitivă atât a lui, cât și a fratelui său geamăn de a deveni astronauți. Cartea va documenta realizările sale, precum și încercările, necazurile pe care le-a întâmpinat în timp ce familia sa trecea atât prin tragedii, cât și prin bucurii pe Pământ. Scott și Mark Kelly vor fi producători co-executivi, iar Giffords și Dean vor fi consultanți.

Pascal Pictures este compania care a produs remake-ul ”Ghostbusters / Vânătorii de fantome” și ”Spider-Man: Homecoming”. Cantillon, care a fost unul dintre executivii Sony înainte de a intra în rolul de producător, a produs drama ”Concussion”, în care joacă Will Smith, iar în prezent lucrează la un remake după ”Charlie’s Angels / Îngerii lui Charlie”, care va fi regizat de actrița Elizabeth Banks. Drepturile de adaptare cinematografică au fost negociate de UTA, care i-a reprezentat pe Scott Kelly și agentul de publicare Elyse Cheney.