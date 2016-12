Film despre Jimi Hendrix, la 40 de ani de la Woodstock

Legendary Pictures vrea să realizeze un film despre Jimi Hendrix, la 40 de ani de la festivalul Woodstock, unde muzicianul a interpretat memorabil imn american ”The Star-Spangled Banner”, dar nu se ştie dacă va obţine drepturile de autor pentru a reda muzica lui Hendrix. Interpretarea imnului american de către Hendrix, la Woodstock, a fost unul din momentele-cheie ale festivalului din 1969. La împlinirea a 40 de ani de la acest moment, Thomas Tull şi Bill Gerber şi-au propus să producă un film artistic despre legendarul chitarist. Scenariul peliculei va fi semnat de Max Borenstein, care a scris recent ”What Is Life Worth?”, un scenariu avînd la bază o poveste reală - a avocatului Kenneth Feinberg şi a activităţii sale în crearea fondului de ajutorare a familiilor victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 (Victim Compensation Fund).

Legendary Pictures speră să treacă peste problemele privind drepturile de autor asupra muzicii lui Hedrix, dificultăţi care au blocat proiecte anterioare de film despre viaţa muzicianului. Drepturile sînt deţinute de Experience Hendrix, condusă de sora vitregă a artistului, Janie Hendrix. Cele două părţi sînt în negocieri, dar nu au ajuns încă la un acord pentru a putea fi redat în film sunetul inconfundabil al chitarei mînuite de Jimi Hendrix. În ultimii ani, au existat numeroase proiecte de a realiza un film despre Jimi Hendrix, dintre care unele avîndu-i în centru pe muzicienii actori Lenny Kravitz şi Andre Benjamin de la Outkast. Actualul proiect al Legendary Pictures este al doilea omagiu al lui Thomas Tull pentru un chitarist celebru, după ce acesta a mai conceput şi produs ”It Might Get Loud”, un documentar lansat recent de Sony Classics, în care apar Jimmy Page de la Led Zeppelin, The Edge de la U2 şi Jack White de la White Stripes.