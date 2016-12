Cunoscutul regizor britanic Peter Greenaway intenţionează să realizeze un film despre viaţa lui Constantin Brâncuşi. Filmul, aflat în stadiu de dezvoltare şi având un titlu provizoriu - „Brâncuşi: De la Bucureşti la Paris” - ar urmări călătoria făcută de artistul în vârstă de 28 de ani în anul 1904, în mare parte pe jos, plecând din România şi trecând prin Budapesta, Viena, Munchen, Zurich, Basel şi Langres, muncind ca zilier pentru a se putea întreţine.

Cu siguranţă că Greenaway va fi mai puţin axat pe toate detaliile călătoriei şi mai mult pe modul în care Brâncuşi a devenit un modernist revoluţionar, rămânând însă fidel rădăcinilor sale tradiţionale româneşti.

Filmul se află în primele stadii de producţie, iar până în prezent, doar o singură companie, Abis Studio din România, este implicată în ceea ce ar urma să fie o coproducţie europeană.

Vestea potrivit căreia că Peter Greenaway are în vedere posibilitatea filmării în România a apărut pe fondul Festivalului Internaţional de Film Experimental de la Bucureşti, la care a fost prezent pentru a-şi lansa cel mai recent film, „Goltzius and the Pelican Company\'.