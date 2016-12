Film despre viaţa lui Kurt Cobain

Un film inspirat din viaţa solistului trupei Nirvana a intrat în etapa de pre-producţie la studiourile Universal Pictures, scenariul fiind scris de Oren Moverman, regizorul filmului ”Mesagerul / The Messenger”, recent nominalizat la Oscar. Acesta va fi şi regizorul filmului, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales. David Benioff a scris scenariul original al proiectului în 2007. Materialele despre viaţa, muzica şi sinuciderea din 1994 a rocker-ului Kurt Cobain provin parţial din biografia scrisă în 2001 de Charles R. Cross, intitulată ”Heavier Than Heaven: A Biography of Kurt Cobain”. Iniţial, Universal a achiziţionat drepturile de ecranizare atât a vieţii lui Kurt Cobain, cât şi a văduvei sale, Courtney Love, care a condiţionat cedarea drepturilor sale către studiouri de includerea în scenariul filmului a biografiei scrise de Charles R. Cross. În 2005, scenaristul şi regizorul Gus Van Sant a realizat o dramă rock-and-roll de ficţiune, intitulată ”Last Days”, în care a prezentat ultimele zile din viaţa lui Cobain, puternic marcate de dependenţa de droguri. David Benioff a scris schiţele originale, pe baza mărturiilor prietenilor lui Cobain din Aberdeen şi Seattle, pentru a alcătui scenariul original pentru Universal Pictures.

Nirvana a fost una dintre cele mai populare trupe americane de rock alternativ din anii \'90, vânzând peste 60 de milioane de albume. Pe 5 aprilie 1994, solistul şi liderul trupei, Kurt Cobain, dependent de heroină, s-a sinucis în locuinţa lui din Los Angeles. Trupul neînsufleţit al artistului a fost descoperit abia trei zile mai târziu.