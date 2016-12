Film, teatru, sport, carte şi workshop-uri la Stufstock 10

Cea de-a X-a ediţie a Festivalului Stufstock se va desfăşura în perioada 23 - 29 iulie, pe plaja din nordul staţiunii Vama Veche şi va include două zile de concerte, pe 27 şi 28 iulie. Organizatorii Stufstock anunţă că, pe lângă cele 48 de ore de muzică bună, festivalul păstrează tradiţia care l-a consacrat şi „colorează aerul din Vama Veche” cu nopţi de film, teatru, carte, precum şi workshop-uri de pictură. În plus, distracţia va fi cuvântul cheie al zilelor de festival: o tabără de aventură îi aşteaptă pe curajoşii din Vama Veche, pasionaţi de tiroliană, offroad şi sporturi nautice.

În acelaşi timp, organizatorii anunţă că s-a prelungit perioada de presale. Până pe 26 iulie, preţul unui bilet pentru o zi de festival este de 65 lei, iar preţul unui abonament rămâne de 99 lei. După 27 iulie, abonamentele pot fi achiziţionate de la ticketpoint-urile festivalului, la preţul de 115 lei.

Pe 27 iulie, vor urca pe scena Stufstock 10 formaţiile Butterflies in My Stomach, Byron, East Roots, Gândul Mâţei, Dubioza Kolektiv şi Dub Incorporation. În cea de-a doua şi ultima zi de concerte, pe 28 iulie, vor cânta Blue Pulse, Trooper, Vendetta, Coma, E.M.I.L., Alternosfera şi The Subways.