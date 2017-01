Film tridimensional despre originea Universului

Fizicianul şi matematicianul britanic Stephen Hawking va apărea într-un film în 3D ce va avea ca subiect originea Universului. Intitulat "Beyond the Horizon", are ca obiectiv explicarea anumitor teorii complexe apărate de Stephen Hawking şi colegii săi fizicieni, printre care şi ideea că spaţiul dispune de 11 dimensiuni. Filmul urmează să explice şi originea exploziei care a dus la formarea Universului, faimosul "Big bang".

Intriga, simplu pretext pentru a expune teoriile ştiinţifice, se bazează pe întîlnirea dintre cercetător şi o jurnalistă a cotidianului The Times, pe nume Olivia. Aceasta îl abordează pe Stephen Hawking pentru un articol pe care îl scrie pentru a aduce un omagiu savantului Albert Einstein şi celebrei sale teorii a relativităţii. Fizicianul colaborează pentru acest proiect cu Leonard Mlodinow, fost scenarist al serialului de televiziune "Star Trek". Stephen Hawking, în vîrstă de 64 de ani, este paralizat din cauza unei grave maladii, scleroză laterală amiotrofică. Acesta se exprimă prin intermediul unui computer şi al unui sintetizator vocal.