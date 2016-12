Filmări programate în Dubai, interzise de autorităţile locale

Oficialii din Dubai au interzis filmarea unor secvenţe din al doilea lungmetraj inspirat de serialul de televiziune “Sex and the City / Totul despre sex”, care urmau să se desfăşoare în emirat, după ce au citit scenariul. Reprezentanţii Dubai Studio City (DSC), o companie locală care are ca scop atragerea de producători de film internaţionali în Dubai, au declarat că cererea de aprobare a fost respinsă de autorităţi. Scenariul filmului fusese trimis autorităţilor pentru a fi examinat luîndu-se în considerare pătura socială multiculturală şi percepţiile acesteia. Astfel, se pare că acest film ar putea jigni credinţele lumii musulmane, mai ales că primul lungmetraj inspirat din celebrul serial de televiziune, lansat în 2008, a fost interzis în cinematografele din Dubai. Al doilea lungmetraj inspirat va fi lansat pe 28 mai 2010. Ca şi în cazul primului lungmetraj, John Melfi şi Sarah Jessica Parker vor fi producători executivi, împreună cu Patrick King.

Primul lungmetraj a avut un succes enorm, cu cele mai bune încasări obţinute vreodată în box office-ul nord-american de o comedie romantică sau de un film destinat în special publicului feminin, surclasînd producţia “The Devil Wears Prada / Diavolul se îmbracă de la Prada” în 2006. Acest lungmetraj a avut încasări de 415,25 milioane de dolari la nivel mondial.