Filmaţi în timp ce băteau fără milă un bărbat

L-au călcat, pur şi simplu, în picioare pe angajatul firmei care are în concesiune lacul Siutghiol, au încercat să-l înjunghie pe administrator, însă, în pofida actelor de violenţă comise, magistraţii au decis, ieri, că atacatorii... nu reprezintă un pericol public. Aşa că Tribunalul Constanţa a confirmat decizia luată luni de Judecătorie, prin care s-a dispus lăsarea în libertate a celor patru suspecţi cercetaţi în dosarul scandalului de la Ovidiu, unul dintre ei având de „îndurat” măsura arestului la domiciliu... Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale cherhanalei demonstrează, însă, în ciuda pioşeniei de care agresorii au dat dovadă în faţa magistraţilor, adevărata lor natură. La adăpostul întunericului, suspecţii nu mai erau timoraţi... Doar norocul a făcut ca administratorul societăţii să nu fie atins de loviturile de cuţit ale atacatorilor, în timp ce angajatul cherhanalei a scăpat „doar” cu arcada spartă, o fractură de piramidă nazală şi câteva coaste fisurate, numai pentru că una dintre loviturile încasate l-a trimis inconştient la pământ. Dacă indivizii ar fi continuat să-l bată, cine ştie ce ar fi păţit? Scandalul care i-a avut ca protagonişti pe Alexandru Cazacu, Bogdan Petrică Goida, Nicolae Pricop şi Constantin Cârstică, s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă.

PRINŞI PE LAC Totul a pornit după ce, în timpul unei misiuni de patrulare, Cristian Nicolae, angajat al firmei SC Marin SRL, care are în administrare lacul Siutghiol, i-a surprins pe Cazacu şi pe Goida în timp ce întindeau, în apropierea insulei Ovidiu, aproape 200 de metri de plase monofilament. Cei doi au fost aduşi în cherhanaua societăţii, pentru a da declaraţii. „La un moment dat, au intrat în cherhana doi tineri înarmaţi cu nişte cuţite. Ne-au atacat şi ne-au ameninţat cu moartea. Pe mine au vrut să mă înjunghie, dar m-am ferit, aşa că au ieşit din cherhana şi m-au încuiat înăuntru“, a declarat Mihail Marin, administratorul firmei. „Sunt supărat că nu au fost arestaţi! Chiar aş vrea să o întreb pe doamna judecător ce pot face eu acum, când ei m-au ameninţat că or să ne omoare şi că or să vină peste noi. Să ne dea şi nouă pază!“, a spus administratorul firmei la aflarea deciziei magistraţilor constănţeni.