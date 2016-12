Filme cu români în distribuție, în cursa pentru un premiu César

Lungmetrajul de debut al regizorului maghiar László Nemes, „Son of Saul”, cu românul Levente Molnár în distribuţie, şi pelicula „Tinereţe / Youth”, de Paolo Sorrentino, în care apare și fotomodelul Mădălina Ghenea, au fost nominalizate la ediţia din acest an a premiilor César, la categoria „cel mai bun film străin”. Anunţul a fost făcut miercuri de César Academie, organizaţia care acordă echivalentul francez al premiilor Oscar. Filmul „Son of Saul”, o coproducție Ungaria - Franţa, a fost nominalizat, recent, şi la premiul Oscar pe 2016, la categoria „cel mai bun film străin”.

La premiile César din acest an, care se vor acorda pe 26 februarie, la Paris, au mai fost selectate la categoria „cel mai bun film străin”: „Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranţei / Birdman”, de Alejandro González Iñárritu, „Je suis mort mais j'ai des amis”, de Guillaume Malandrin şi Stéphane Malandrin, „Mama mea / Mia madre”, de Nanni Moretti, „Taxi Téhéran”, de Jafar Panahi, şi „Le Tout Nouveau Testament”, de Jaco van Dormael.

La categoria „cel mai bun film” au fost nominalizate lungmetrajele „Dheepan”, de Jacques Audiard, „Fatima”, de Philippe Faucon, „Mustang”, de Deniz Gamze Ergüven, „La loi du marché”, de Stéphane Brizé, „Marguerite”, de Xavier Giannoli, „Mon Roi”, de Maïwenn, „La Tête haute”, de Emmanuelle Bercot şi „Trois souvenirs de ma jeunesse”, de Arnaud Desplechin.

Nominalizate la categoria „cea mai bună actriţă” sunt: Catherine Deneuve („La Tête haute”), Isabelle Huppert („Valley of Love”), Catherine Frot („Marguerite”), Loubna Abidar („Much Loved”), Emmanuelle Bercot („Mon roi”), Cécile de France („La Belle saison”) şi Soria Zeroual („Fatima”).

Pentru titlul de „cel mai bun actor” vor „concura”: Gérard Depardieu („Valley of Love”), Vincent Lindon („La loi du marché”), Fabrice Luchini („L'Hermine”), Jean-Pierre Bacri („La vie très privée de monsieur Sim”), Vincent Cassel („Mon roi”), François Damiens („Les Cowboys”) şi Antonythasan Jesuthasan („Dheepan”).

În cursa pentru „cel mai bun regizor” au intrat cineaştii: Jacques Audiard („Dheepan”), Stéphane Brizé („La loi du marché”), Xavier Giannoli („Marguerite”), Maïwenn („Mon roi”), Arnaud Desplechin („Trois souvenirs de ma jeunesse”), Emmanuelle Bercot („La Tête haute”) şi Deniz Gamze Ergüven („Mustang”) au fost nominalizaţi la categoria „cel mai bun regizor”.

La gala de decernare a premiilor César din 26 februarie, actorul american Michael Douglas va fi recompensat cu un trofeu onorific pentru întreaga carieră.

