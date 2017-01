Filme de Adina Pintilie şi Adrian Sitaru, în competiţie la BFF

Filmele „Nu te supăra, dar...\" de Adina Pintilie şi „Valuri\" de Adrian Sitaru se numără printre cele şapte pelicule din România care concurează în competiţia de scurtmetraj şi documentar din cadrul Bucharest Film Festival (BFF). Filmele din competiţia dedicată scurtmetrajelor şi documentarelor au fost alese de Rada Sesic, care face parte din comitetul de selecţie a fondurilor Jan Vrijman pentru documentar şi Hubert Bals pentru lungmetraje de ficţiune. De asemenea, ea este selecţionerul Programului de Documentar Regional în cadrul Festivalului de Film de la Sarajevo.

Printre filmele care concurează în secţiunea de scurtmetraj şi documentar se mai află: „Knowledge Is the Beginning/ Cunoaşterea e începutul\" de Paul Smaczny (2006, Germania, 115 minute), „Bar de zi şi alte povestiri\" de Corina Radu (2007, România, 57 minute), „Razvod po Albanski/ Divorţ în stil albanez\" de Adela Peeva (2007, Bulgaria/Germania/Polonia/Finlanda), „Lakshmi and Me/ Eu şi Lakshmi\" de Nishtha Jain (2007, India/Danemarca/Finlanda/SUA, 60 minute), „Nomadak TX\" de Raul de la Fuente, Harkaitz Mnez. de San Vicente, Igor Otxoa, Pablo Iraburu (2006, Spania, 86 minute), „Their Helicopter/ Elicopterul\" de Salome Jashi (2006, MareaBritanie/Georgia, 22 minute), „Alexandra\" de Radu Jude (2007, România, 25 minute). De asemenea, în competiţia BFF vor mai concura, anul acesta, şapte filme - lungmetraje de ficţiune, dar şi documentare.

În cadrul BFF vor fi acordate: Marele premiu - trofeul festivalului şi 5.000 de euro, cel mai bun regizor (trofeu şi 3.000 de euro), cea mai bună imagine (trofeu şi 2.000 de euro), Premiul Juriului pentru debut - primul sau al doilea film - (trofeu şi 1.500 de euro), Premiul CineMareaNeagră pentru cel mai bun film (trofeu şi 5.000 de euro), Premiul CineMareaNeagră pentru regie (trofeu şi 3.000 de euro), Premiul CineMareaNeagră pentru cea mai bună imagine (trofeu şi 1.000 de euro), Premiul CineMareaNeagră pentru debut - primul sau al doilea film - (trofeu şi 1.000 de euro), Cel mai bun scurtmetraj (trofeu şi 2.000 de euro) şi Cel mai bun documentar (trofeu şi 3.000 de euro).

Pe lîngă secţiunea competiţională, festivalul mai include trei secţiuni dedicate cinematografiei indiene, filmelor europene premiate recent la marile festivaluri europene (Europa) şi filmelor realizate în ţările din bazinul Mării Negre (CineMareaNeagră).

Cea de-a doua ediţie a BFF (28 iunie - 6 iulie) îşi propune să prezinte, în secţiunea Europa, producţii selecţionate sau premiate de Academia Europeană de Film, în 2007, şi care nu au intrat în cinematografele din România. Festivalul este organizat de Cornelia Paloş, care deţine casa de producţie Artis Film România.