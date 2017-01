Filme de Cristi Puiu şi Radu Muntean, în competiţie la Cannes

Filmele „Aurora\", de Cristi Puiu şi „Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean, au fost selectate în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes (12 - 23 mai). Regizorul Cristi Puiu a câştigat premiul secţiunii Un Certain Regard în 2005, cu filmul „Moartea domnului Lăzărescu\".

„Aurora\" spune povestea lui Gigi Marinescu (Cristi Puiu), care este inspector de poliţie. El este căsătorit cu Violeta, are o fiică în clasa a treia şi, de peste un an, are o amantă, pe Lulia, o femeie divorţată, cu 10 ani mai tânără decât el, care are, la rândul ei, un copil. În cele din urmă, viaţa pe care o duce îl depăşeşte şi Gigi trebuia să ia o decizie. Totodată, el ajunge să lucreze la cazul uciderii doctorului Horia Zancu, descoperind viaţa tumultoasă a acestuia din ultimii 30 de ani. În plus, poliţistul Gigi Marinescu găseşte multe asemănări între viaţa doctorului Horia Zancu şi propria sa viaţă.

Filmul „Aurora\" este produs de Mandragora, Anca Puiu şi Bobby Păunescu fiind producătorii peliculei.

„Aurora\" va rula în secţiunea Un Certain Regard, printre altele, alături de „Angelica\", filmul lui Manuel de Oliveira, în vârstă de 102 ani şi de lungmetrajul „Les Amours Imaginaires\", de Xavier Dolan.

Regizoarea Claire Denis este preşedinta juriului secţiunii Un Certain Regard.

Cel de-al doilea film românesc selectat în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes, „Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean, este povestea unui bărbat care iubeşte două femei. Din distribuţia filmului fac parte Maria Popistaşu şi Mimi Brănescu. Regizorul Radu Muntean a declarat că este foarte mulţumit de selectarea filmului său la Cannes, apreciind că acest fapt arată că „se întâmplă lucruri bune în cinematografia românească\".

Filmul a obţinut un credit de 1.366.300 de lei (aproximativ 318.000 euro), în urma concursului de proiecte organizat de CNC în 2008. Primul lungmetraj regizat de Radu Muntean a fost „Furia\" (2002), urmat de „Hârtia va fi albastră\" (2006) - nominalizat la Leopardul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, în 2007 şi recompensat cu un premiu special la Cottbus Film Festival of Young East European Cinema - şi de „Boogie\" (2008), recompensat, anul trecut, cu patru premii Gopo, pentru regie, roluri principale (Dragoş Bucur şi Anamaria Marinca) şi rol secundar masculin (Mimi Brănescu). „Boogie\" a avut premiera mondială tot la Cannes, în secţiunea Quinzainne des Realisateurs.

Anul trecut, regizorul Corneliu Porumboiu a obţinut două trofee la secţiunea Un Certain Regard, cu filmul „Poliţist, adjectiv\": FIPRESCI şi premiul juriului.