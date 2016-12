Filme în premieră mondială, la Berlinală

”Shutter Island” de Martin Scorsese şi ”The Ghost Writer” de Roman Polanski se numără printre premierele mondiale ce vor fi prezentate în competiţia celei de-a 60-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, ce va avea loc între 11 şi 21 februarie. Primele şapte titluri anunţate în competiţie sunt din Austria, Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Franţa, Germania, India, Iran, Turcia, Marea Britanie şi SUA. Filmelor lui Roman Polanski şi Martin Scorsese li se alătură ”Bal / Honey” (Turcia / Germania) de Semih Kaplanoglu, ”Der Räuber / The Robber” (Austria / Germania) de Benjamin Heisenberg, ”My Name Is Khan” (India) de Karan Johar, ”Na Putu / On the Path” (Bosnia-Herţegovina / Austria / Germania / Croaţia) de Jasmila Zbanic şi ”Shekarchi / The Hunter” (Germania / Iran) de Rafi Pitts. Lista completă cu cele 26 de filme din competiţie va fi făcută publică în ianuarie 2010.

Cea de-a 60-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin va fi marcată printr-o retrospectivă intitulată ”Play It Again...!”, alcătuită din 40 de pelicule care au marcat istoria acestui eveniment, extrase din secţiunile Competiţie, Forum, Panorama şi Generation. Aşa cum a subliniat criticul britanic David Thomson, curatorul acestei retrospective,”un festival precum Berlinala arată cum filmele care ieri erau controversate au devenit clasice, astăzi”. Criticul britanic a adăugat că anumite filme alese în această retrospectivă mai pot încă să surprindă sau chiar să şocheze publicul şi să stimuleze dezbaterile de la Berlin. Retrospectiva va prezenta filmele unor autori celebri precum Jean Luc Godard, Werner Herzog şi Zhang Yimou, rarităţi precum ”Il Cristo proibito” de Curzio Malaparte şi ”Ikiru” de Akira Kurosawa, dar şi filme care au creat puternice controverse la momentul proiecţiei lor la Berlinală, precum ”Ai no corrida” de Nagisa Oshima, din cauza căruia, în 1976, preşedintele secţiunii Forum din cadrul Berlinalei a fost acuzat că promovează pornografia.

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin este unul dintre cele mai cunoscute evenimente de gen, la care au loc premiere ale unor filme realizate de mari nume ale celei de-a şaptea arte. Anul viitor, Berlinala sărbătoreşte 60 de ani de existenţă dar şi două decenii de la căderea Zidului Berlinului.