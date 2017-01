Filme regizate de actori hollywoodieni pentru Festivalul „Anonimul”

Festivalul Internaţional de Film Independent „Anonimul” (11 - 17 august), organizat la Sfîntu Gheorghe, în Delta Dunării, a fost deschis, luni, cu o gală în cadrul căreia actorul Marius Stănescu a amuzat publicul şi cu filme semnate de Gwyneth Paltrow şi Jennifer Aniston, ce au fermecat spectatorii. Actorul Marius Stănescu a declarat, la deschiderea festivalului, la care au luat parte peste cinci sute de persoane, că în urmă cu patru-cinci ani a fost laureat al Festivalului „Anonimul”. „Atunci a avut loc o pană de curent şi a durat enorm de mult\", şi-a amintit actorul, care a mulţumit „publicului fidel şi numeros\". „Sînt voci care spun că acest festival este unul exclusivist. Festivalul este deschis tuturor celor care iubesc filmul şi natura. De asemenea, este unul din puţinele festivaluri la care accesul publicului este liber\", a mai adăugat Stănescu.

Directorul „Anonimul”, Miruna Berescu, a dedicat festivalul persoanei care avea grijă de proiecţiile filmelor, Gabriel Petrescu. Berescu le-a invitat pe scenă pe criticul de film Irina Margareta Nistor şi pe Ludmila Cvikova - selecţionerul festivalului. Cvikova a spus că cele şapte filme din competiţia de lungmetraj sînt cele mai bune. Ea a recomandat filmele din Turcia („Egg\", în regia lui Semih Kapanoglu) şi Mexic („Silent Light\" de Carlos Reygadas) şi pelicula „Lemon Tree\" (Eran Riklis, Israel), care a primit premiul publicului la ediţia de anul acesta a Festivalului de la Berlin.

Marius Stănescu i-a prezentat pe membrii juriilor categoriilor de scurtmetraj şi lungmetraj. Astfel, au apărut în faţa publicului actorul Constantin Fugaşin, Adina Pintilie şi David Casals-Roma (preşedintele juriului de scurtmetraj). Stănescu l-a prezentat succint pe preşedintele juriului de scurtmetraj ca fiind un regizor care a cîştigat premiul publicului în ediţia trecută a Festivalului „Anonimul”. Regizorul a spus, în limba engleză, că i se pare ciudat să vină la festival în calitate de regizor şi de jurat. „I se pare ciudat să fie şi de o parte şi de alta\", a spus Stănescu, rezumînd mini-discursul regizorului, spre amuzamentul publicului, după care l-a îndemnat pe Casals-Roma să vorbească în limba spaniolă, pentru că „toată lumea înţelege spaniola\". Regizorul şi-a continuat discursul, după care actorul a „tradus\": „Beautiful girls, of course\".

A urmat pe scenă Laura Vasiliu, deschizînd drumul juriului de lungmetraj, pentru care Stănescu s-a grăbit să traducă, chiar dacă aceasta vorbea în limba română. Criticul Bojidar Manov a urcat pe scenă şi a povestit că a schimbat un avion, un autobuz şi o barcă pentru a ajunge la festivalul din Sfîntu Gheorghe. „Şi noi!\", a strigat Stănescu. Criticul a mărturisit publicului că a venit la festival să vadă filme - şi le-a arătat binoclul său - şi că vrea să lupte împotriva ţînţarilor - scoţînd, în aplauzele publicului, un spray împotriva insectelor.

Discursurile de deschidere au fost urmate de un mini-concert al corului din Sfîntu Gheorghe.

„Actori în spatele camerei\", o nouă secţiune în cadrul festivalului

Primul film proiectat, luni, în cadrul festivalului a fost „Dealbreaker\", în regia lui Gwyneth Paltrow şi Mary Wigmore (SUA, 2005), acesta fiind urmat de „Room 10\", în regia lui Jennifer Aniston şi Andrea Buchanan (SUA, 2007), „Green Porno\" de Isabella Rossellini (SUA, 2008) şi „Dispărută fără urmă/ Gone Baby Gone\", de Ben Affleck (SUA, 2007). Filmele fac parte, alături de „Spiritul/ The Spirit\", în regia lui Joseph Fiennes (Marea Britanie/ Rusia, 2007), „Deficit\" de Gael Garcia Bernal (Mexic, 2007) şi „În sălbăticie/ Into the Wild\" de Sean Penn (SUA, 2007), din programul paralel al festivalului, o noutate a acestui an, „Actori în spatele camerei\". Filmele regizate de Jennifer Aniston şi Andrea Buchanan au prezentat defecţiuni tehnice, sonorul întrerupîndu-se de cîteva ori.

La deschiderea festivalului au fost prezenţi directorul Centrului Naţional al Cinematografiei, Eugen Şerbănescu şi actriţa Coca Bloos.

Cea de-a cincea ediţie a festivalului va găzdui, mîine, premiera filmului-colaj „Un bărbat urmăreşte o femeie\", care reuneşte scurtmetrajele a şapte regizori români ce doresc să prezinte modul în care bărbaţii privesc frumuseţea feminină. Regizorii români care semnează filmul-colaj sînt: Gabriel Achim, Ciprian Alexandrescu, Alexandru Mavrodineanu, Ivo Baru, Cătălin Leescu, Paul Manolescu şi Sorin Damian. Festivalul continuă tradiţia pe care a început-o anul trecut, cu secţiunea „Eco Docs\", care reuneşte filme ce tratează teme ecologice. Filmul „O realitate mult prea fierbinte/ Too Hot to Handle\" (Maryann de Leo, Ellen Goosenberg Kent, SUA, 2006) a fost adus la festival cu ajutorul HBO. În secţiunea „Eco Docs\" vor mai fi prezentate filme precum „Inima mea biodegradabilă/ My Biodegradable Heart\" de Dana Adam Schapiro (SUA, 2007) şi „Flow: din dragoste pentru apă/ For Love of Water\" de Irena Salina (SUA, 2008). Proiecţiile vor fi urmate de dezbateri pe teme ecologice.

Cele şapte titluri propuse în competiţia de lungmetraj de către Ludmila Cvikova, selecţioner al unuia dintre cele mai mari festivaluri de film independent, festivalul de la Rotterdam, sînt: „The Wave\" în regia lui Dennis Gansel (Germania), „Help Me Eros\" în regia lui Lee Kang-Sheng (Taiwan), „Egg\", în regia lui Semih Kapanoglu (Turcia), „Boogie\" de Radu Muntean (România), „Silent Light\" de Carlos Reygadas (Mexic), „Lemon Tree\" de Eran Riklis (Israel) şi „It\'s Hard to Be Nice\" de Srdjan Vuletic (Bosnia).

Regizorul polonez Krzysztof Zanussi va prezida juriul competiţiei de lungmetraj, din care mai fac parte actriţa Laura Vasiliu, producătorul Joachim von Vietinghoff (Germania), membru al comisiei de selecţie a Festivalului de Film de la Berlin între 1985 şi 2001, criticul de film şi jurnalistul Bojidar Manov (Bulgaria), vicepreşedinte al FIPRESCI (2001-2005), şi scenaristul şi producătorul Lucian Georgescu.

La categoria scurtmetraj ficţiune şi animaţie, o secţiune nouă a festivalului, au fost selecţionate 72 de filme, dintre care 20 româneşti.

Festivalul este organizat de Fundaţia „Anonimul”, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.