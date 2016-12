Filme româneşti la Festivalul Internaţional de la Sarajevo

Comedia „Undeva în Palilula\", în regia lui Silviu Purcărete şi documentarul „Viaţa în pătrăţele\", regizat de Ivana Mladenović, sunt filmele româneşti selectate la secţiunea CineLink Work in Progress din cadrul celei de-a XVI-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo, care se va desfăşura între 23 şi 31 iulie. Programul CineLink Work in Progress prezintă şase filme aflate în stadiul de post-producţie, regizate de artişti din Europa de Sud-Est, iar câştigătorii au ocazia de a obţine finanţare pentru proiectele lor. Secţiunea are două premii: Post Republic Award (servicii de post-producţie în valoare de 80.000 de euro) şi RestArt Award (servicii de post-producţie în valoare de 20.000 de euro).

Site-ul festivalului de film aminteşte că, anul trecut, marele premiu al secţiunii CineLink Work in Progress a fost câştigat de filmul „Eu când vreau să fluier, fluier\", în regia românului Florin Şerban, care a obţinut finanţare pentru post-producţie. Ulterior, pelicula a câştigat două premii la Festivalul de film de la Berlin din acest an.

De asemenea, pelicula „Marţi, după Crăciun\", regizată de Radu Muntean, a fost selectată în competiţia de lungmetraje a festivalului, iar la categoria scurtmetraje au fost selectate producţiile româneşti „Lord\", regizată de Adrian Sitaru şi „Derby\", de Paul Negoescu. Juriul competiţiei la secţiunea Feature va fi prezidat de regizorul român Cristi Puiu.

Anul acesta, invitat de onoare al festivalului este actorul american Morgan Freeman. Cu un Oscar şi alte 38 de premii în palmares, Freeman completează lista starurilor care onorează evenimentul găzduit de capitala Bosniei, după ce la ediţia de anul trecut au venit, printre alţii Gillian Anderson Stellan Skarsgard şi chiar Mickey Rourke.