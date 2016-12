Filme româneşti, la Karlovy Vary

La Festivalul de Film de la Karlovy Vary, care se va desfăşura între 28 iunie şi 6 iulie, peliculele „Pădurea spânzuraţilor”, în regia lui Liviu Ciulei şi „Poziţia copilului”, de Călin Peter Netzer, vor fi proiectate în cadrul secţiunilor Out of the Past, respectiv Horizons.

„Pădurea spânzuraţilor” este ecranizarea romanului omonim scris de Liviu Rebreanu. Filmul marchează un moment de vârf în cinematografia românească, fiind, totodată, şi apogeul scurtei experienţe regizorale filmice a lui Liviu Ciulei. Această producţie a fost distinsă, în 1965, cu premiul de regie la Festivalul de la Cannes.

„Poziţia copilului” ilustrează, cu emoţie şi umor, relaţia dintre o mamă dominatoare şi fiul ei adult, subliniind traumele sufocării copiilor prin dragoste şi amprentele lăsate personalităţii copiilor de către părinţi. Totodată, filmul radiografiază „high-class-ul” românesc contemporan, cu traficul de influenţă şi corupţia la nivel mic în instituţiile de bază şi extensiile acestor fenomene asupra întregului sistem socio-economic al României zilelor noastre. Filmul a stabilit şi recorduri de audienţă şi încasări în cinematografia română, fiind recompensat şi cu Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin.