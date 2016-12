Filme şi actori pentru Cannes, Veneţia, Namur

La un deceniu după „anul zero\" (cum a fost considerat, sub aspectul absenţei oricărei premiere, anul 2000, când nu am avut nicio nouă producţie românească), se pare că 2010 va fi un an record, în ciuda crizei şi chiar a faptului că în recent-încheiatul 2009, concursurile de proiecte nu au luat avântul preconizat (două sesiuni pe an). Anul trecut s-au înregistrat 16 titluri româneşti. În 2010 vor fi 22. Numărul nu contează, calitatea fiind pe primul loc, desigur. Dar şi 2009 a adus ceva premii internaţionale. 2010, însă, anunţă noi surprize. În primul rând, va fi „Aurora\", filmul lui Cristi Puiu. Va fi aici şi un debut. Nemulţumit de casting, regizorul a luat hotărârea să joace rolul bărbatului la patruzeci de ani, divorţat şi pe cale de a-şi pierde şi locul de muncă. Până să fie nevoie să ia lecţii de actorie, Cristi Puiu a trecut examenul pentru permisul de conducere: ca să poată juca şi filma la volanul unei maşini. O provocare. Mare. Îl aşteaptă Cannes-ul, ca să dea din nou o lovitură?

Despre „Felicia înainte de toate\" s-a mai scris. A luat şi premii, a confirmat debutul regizoral al lui Răzvan Rădulescu şi, mai ales, ne-a amintit că încă avem actriţe foarte bune. Ozana Oancea este una dintre ele. Ea duce bine pe umeri partitura personajului titular. Şi Călin Netzer este un obişnuit al premiilor prin festivaluri. Şi debutul său, „Maria\", a circulat cu succes, iar „Medalia de onoare\", fixându-şi premiera românească în 2010, vine la start cu vreo cinci premii din 2009. În plus, noul film ni-l readuce pe Victor Rebengiuc într-un rol principal. Constantin Popescu este aşteptat cu două titluri: „Portretul luptătorului la tinereţe\" (primul dintr-un ciclu de trei) şi „Principii de viaţă\", respectiv un film-fluviu din epoca rezistenţei româneşti anticomuniste şi unul de actualitate, povestind despre un bărbat recăsătorit, cu copii din ambele căsnicii. Gazetarul Ioan Groşan îşi vede ecranizată nuvela „Caravana cinematografică\" sub regia lui Titus Muntean. „Marţi după Crăciun\" este al patrulea film semnat de Radu Muntean, din nou o poveste la zi, care, după Crăciun, într-o marţi, trebuie să ia hotărârea vieţii. Ori înapoi la nevastă, ori rămâne cu amanta. Un film referenţial pentru destinul lui Guillaume Depardieu, interpretul „Copilăriei lui Icar\" având să moară în timpul turnajului. (va urma).