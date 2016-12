Filmele din box-office-ul american, şi în topul românesc?

Compania Exhibitor Relations a oferit cifrele estimative după o săptămână de încasări în cinematografele americane. Oare România este de acord? Citiţi şi comentaţi!

LOCUL I Producția Disney "Moana" continuă să domine box-office-ul nord-american pentru a doua săptămână consecutiv, potrivit cifrelor provizorii oferite duminică de compania Exhibitor Relations și citate de AFP. Cu o regie semnată de John Musker și Ron Clements, pelicula, cu încasări de 28,4 milioane de dolari pe parcursul weekend-ului și de 119,9 milioane în două săptămâni, relatează aventurile unei prințese Disney atipice în apele Pacificului, în compania demi-zeului Maui.

LOCUL AL II-LEA Pe locul al doilea se menține "Fantastic Beasts and Where to Find Them", o adaptare a romanului lui J.K. Rowling, cu Eddie Redmayne, actorul britanic recompensat cu Oscar, în rolul principal. Filmul, dedicat aventurilor antieroului fantastic Newt Scamander, a obținut încasări de 18,54 milioane de dolari pe parcursul weekend-ului și de 183,5 milioane de dolari în trei săptămâni.

LOCUL AL III-LEA Locul al treilea este ocupat de filmul de science-fiction al regizorului canadian Denis Villeneuve "Arrival", în urcare cu două locuri. Filmul, aflat în cursa pentru Oscaruri, a obținut 7,3 milioane în al patrulea weekend de proiecții în cinematografe și 73,1 de la lansarea sa pe ecrane.

LOCUL AL IV-LEA Pe locul al patrulea regăsim thriller-ul romantic "Allied", de Robert Zemeckis, cu Marion Cotillard și Brad Pitt în rolurile principale. Pelicula, a cărei acțiune se petrece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a avut încasări de 7 milioane în weekend și de 28,9 milioane în 5 săptămâni în cinematografe.

LOCUL AL V-LEA Ultima producție a studiourilor Disney/Marvel, "Doctor Strange", a ajuns pe poziția a 5-a în weekend, cu încasări de 6,5 milioane peste weekend și 215,3 de la lansarea sa, în urmă cu cinci săptămâni.