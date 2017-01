Filmele lui Cristian Mungiu şi Cătălin Mitulescu, proiectate la Institutul American de Film

Filmele „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", de Cristian Mungiu şi „Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii\", de Cătălin Mitulescu, vor fi proiectate la cea de-a 20-a ediţie a European Union Showcase din Washington. Evenimentul, organizat de Institutul American de Film, prezintă o selecţie de filme din Uniunea Europeană, premiere de filme americane şi producţii premiate în festivaluri. România va fi reprezentată de „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\" de Cristian Mungiu şi de filmul „Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii\", de Cătălin Mitulescu. „4,3,2\" va fi proiectat pe 7 şi 8 noiembrie, iar „Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii\", pe 10 şi 11 noiembrie.

Potrivit Institutului Cultural Român, Ambasada României la Washington va oferi o recepţie în cinstea regizorilor Cristian Mungiu şi Cătălin Mitulescu şi a actriţei Dorotheea Petre.

De asemenea, în perioada 16 - 30 decembrie, vor rula, la National Gallery of Art din Washington, 14 filme româneşti în cadrul programului „Bucharest Stories: New Films from Romania\". Astfel, vor fi proiectate creaţiile „Hîrtia va fi albastră\", de Radu Muntean, „A fost sau n-a fost?\" de Corneliu Porumboiu, „Moartea domnului Lăzărescu\", de Cristi Puiu, „Cum mi-am petrecut sfîrşitul lumii\", de Cătălin Mitulescu şi „California Dreamin\' (nesfîrşit)\" şi „Poveste de la scara C\", semnate de regretatul regizor Cristian Nemescu. De asemenea, la National Gallery of Art, vor rula, la sfîrşitul lunii decembrie, filmele lui Lucian Pintilie „Tertium non datur\" şi „Reconstituirea\". În aceeaşi perioadă, va fi proiectat documentarul „Marele jaf comunist\", de Alexandru Solomon şi scurtmetrajele „Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea\", regizat de Cristi Puiu, „Trafic\" de Cătălin Mitulescu, „Apartamentul\" lui Constantin Popescu, „Lampa cu căciulă\", de Radu Jude, „Visul lui Liviu\" regizat de Corneliu Porumboi, „Ajutoare umanitare\", de Hanno Hofer şi „Restul e tăcere\", de Nae Caranfil.

Filme româneşti, ca „4,3,2\" sau „California Dreamin\' (nesfîrşit), dar şi documentare de Florin Iepan, Alexandru Solomon şi Mirel Bran vor fi prezentate pentru publicul american de la New York, la cea de-a doua ediţie a Festivalului de film românesc, în perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, la Tribeca Cinemas. Festivalul va prezenta premierele româneşti din 2007, urmate de discuţii cu regizorii români, actorii şi criticii de film, în programul „Romanian Cinema: The Golden Age\". Festivalul de film românesc va fi deschis, pe 29 noiembrie, de „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile\", premiat, anul acesta, cu Palme d\'Or la Cannes.