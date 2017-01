Filmele nominalizate la Oscar inspiră feluri de mîncare

Un maestru bucătar american de renume a creat cinci feluri de mîncare inspirate de producţiile nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, care vor fi servite la petrecerea oficială organizată la New York, cu ocazia galei premiilor Oscar. James Sakatos, maestru bucătar la The Carlyle Hotel, va găti un festin format din cele cinci feluri de mîncare pentru membrii Academiei americane de film care nu vor putea să ajungă la gala premiilor Oscar, programată pe 24 februarie, la Los Angeles.

Dineul va începe cu o tartă cu păstîrnac coaptă, cu feliuţe de trufe negre şi sos perigourdine. Este o creaţie inspirată de ceea ce James Sakatos a descris ca fiind “portretizarea amuzantă şi uşor critică a lui Juno, realizată de Ellen Page”. Rizotto cu cerneală de sepie, ciuperci, sepie şi spumă roşiatică de portocale este cel de-al doilea fel de mîncare, inspirat de drama “There Will Be Blood”, în regia lui Paul Thomas Anderson. “Cerneala de sepie aminteşte de puţurile de petrol, în timp ce spuma roşiatică de portocală aminteşte de titlul filmului”, a explicat maestrul bucătar. Maestrul a ales calcan de Dover pentru “Michael Clayton”, în regia lui Tony Gilroy, pentru că “avocatul cu procese de conştiinţă interpretat de George Clooney şi-a descoperit, în sfîrşit, “sufletul” (joc de cuvinte între sole care înseamnă calcan şi soul, în traducere suflet) şi a ales să facă ceea ce trebuie”. “No Country for Old Men”, thriller-ul fraţilor Joel şi Ethan Coen, i-a inspirat maestrului bucătar multă carne de vită, în timp ce drama britanică “Atonement” i-a inspirat o cremă de zahăr ars plină de pasiune. James Sakatos a fost foarte diplomat şi a declarat că i-au plăcut toate filmele dar, dacă ar trebui să aleagă un cîştigător bazat pe felurile sale de mîncare, ar opta pentru “There Will Be Blood”.