Filmele româneşti premiate la Cannes rulează la festivalul de la Karlovy Vary

Pelicula „California dreamin' (nesfîrşită)” va concura la secţiunea East of the West Crystal Globe, la Festivalul de Film de la Karlovy Vary, unde va fi proiectat şi filmul lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, cîştigătorul Palme d'Or 2007. Filmul „California dreamin'”, regizat de Cristian Nemescu şi premiat la Cannes cu trofeul secţiunii Un Certain Regard, va concura alături de alte 15 pelicule, la secţiunea adresată ţărilor din fostul bloc estic, considerat „provocatoar” de organizatori. În afara filmului lui Nemescu, vor mai fi proiectate, în această secţiune, „Facing Up”, un film polonez despre găştile de stradă sau „Stop Revolution”, o peliculă ucrainiană despre explozia de la centrala nucleară de la Cernobîl.

În noua secţiune a festivalului, numită Open Eyes, vor fi proiectate filme care au participat la Cannes, printre care şi cîştigătorul Palme d'Or, „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”.

Festivalul din Cehia va avea loc între 29 iunie - 7 iulie, iar 220 de filme din 14 ţări vor participa la eveniment, inclusiv nouă premiere mondiale. Printre invitaţii de la Karlovy Vary se vor număra actriţa Renee Zellweger, cu „Miss Potter”, sau Eli Roth, care a realizat „Hostel II”, la Praga, anul trecut.