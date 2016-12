„Filmmic” a premiat creativitatea viitorilor cineaşti

Festivalul Naţional de Scurtmetraje pentru Liceeni „Filmmic” are toate şansele să devină un brand al Constanţei, îndeosebi al Liceului Teoretic „Traian”, iniţiatorul şi principalul organizator al manifestării. În cei şase ani de când dă tonul în materie de inventivitate şi dragoste pentru imaginea în mişcare, „Filmmic”-ul a devenit un eveniment de notorietate. La ediţia din acest an, în competiţia de la Constanţa s-au înscris nu mai puţin de 45 de echipe din întreaga ţară, iar juriul, prezidat de Florin Piersic Jr., a avut dificila misiune de a face departajarea şi de a acorda 15 premii, în loc de 10, câte erau stabilite în regulamentul concursului.

„ÎMI PASĂ” Respectând tema impusă de regulament, „Îmi pasă”, tinerii s-au inspirat din propriile poveşti de viaţă, aducând în prim-plan preocupările şi problemele specifice vârstei lor, de la fiorii primelor iubiri, până la subiecte sensibile, cu tentă socială.

Gala de premiere a festivalului a avut loc, vineri, la Casa de Cultură a Sindicatelor, partener al evenimentului, iar momentele de acordare a distincţiilor au alternat cu proiecţiile filmelor câştigătoare.

PREMII În urma deliberării juriului, la secţiunea Spot Publicitar s-au remarcat elevii Liceului „Traian”, cu „Less Sugar Can Sweeten Your Life”, cu un clip de... Premiul I, gândit de Ciprian Morţi. „A fost un lucru de echipă, un „team work”. Nu poţi să faci un lucru singur, te bazezi pe încrederea celorlalţi. A fost mai greu cu găsirea unor locaţii, cu fondurile, dar ne-am descurcat”, a spus Ciprian Morţi, elev în clasa a XII-a. Tânărul, care a fost şi prezentatorul galei, alături de Georgiana Stoica, şi-ar dori să facă o carieră în lumea advertising-ului.

La aceeaşi secţiune, introdusă în premieră, au primit o menţiune pentru idee originală elevii de la Colegiul „Brad Segal” din Tulcea, pentru „Antikitsch”.

La secţiunea „Punct şi de la capăt”, Radu Trăscău, din Bucureşti, a fost distins cu o menţiune specială pentru filmul „Timbru către fericire”.

La secţiunea Scurtmetraj, marele câştigător (Premiul I şi premiul pentru regie) a fost „Random”, filmul celor de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”. Premiul I a mai fost acordat şi câtorva elevi de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Petroşani, pentru „Daţi-mi informaţie, de restul mă ocup eu!”, iar Premiul al II-lea a luat drumul Orăştiei, mergând la elevii de la Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”, pentru „Educool”. Premiu al III-lea a fost acordat ex-aequo sucevenilor de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” - „We Are Human and We Care” şi constănţenilor de la Liceul „Ovidius” - „Ştafeta. Îmi pasă!”.

„Astăzi (n.r. vineri) sărbătorim şi Ziua Liceului „Traian”, iar festivalul vine să încununeze această sărbătoare. Vrem ca Filmmic să devină un brand, să spunem Filmmic şi să spunem Liceul „Traian”. Avem şi o secţiune specială, „Punct şi de la capăt”, dedicată absolvenţilor care ori au cariere în cinematografie, ori sunt studenţi la teatru sau la film”, a spus managerul de proiect „Filmmic”, prof. Alina Dermengiu.

La secţiunea Scurtmetraj, premiile pentru scenariu au rămas la Constanţa, la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” - „Alb.. sau negru” şi, respectiv, Colegiul Naţional de la „Mihai Eminescu” - „Destiny”. Constănţenii de la Liceul „Traian” au mai câştigat Premiul pentru cea mai bună actriţă, din producţia „Mesajolog”, iar cei de la Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu” şi-au adjudecat Premiul pentru imagine, sunet şi montaj - „Acolo este mama”.

Menţiuni au primit: „Supereroii” de la Liceul „Traian”, dar şi tinerii de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, pentru „Alternanţe”.

Juriul, prezidat de Florin Piersic Jr., a fost format din: scriitorul şi jurnalistul Iulia Pană, directorul Casei Corpului Didactic Constanţa, prof. Sorina Plopeanu, producătorul NeptunTV, Beatrice Popa, actorul şi managerul Regiei Judeţene de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor Constanţa, Dan Cojocaru şi scenarista şi producătorul de film independent, Alexandra Păun.