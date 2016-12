Filmul „A Most Violent Year”, marele câştigător al premiilor National Board of Review

Sezonul premiilor cinematografice continuă în SUA. Drama „A Most Violent Year”, despre un bărbat care luptă să îşi apere afacerea, în New York, la începutul anilor 1980, a obţinut premiile pentru Cel mai bun film, Cel mai bun actor şi Cea mai bună actriţă în rol secundar din partea National Board of Review (NBR). Vedeta din „A Most Violent Year”, Oscar Isaac a împărţit premiul pentru Cel mai bun actor cu Michael Keaton, care interpretează rolul unui fost actor în pelicula „Birdman”. Jessica Chastain a obţinut distincţia NBR pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru partitura sa din „A Most Violent Year", unde este soţia lui Oscar Isaac. „Filmul este o dramă extraordinară”, a declarat Annie Schulhof, preşedintele NBR, despre filmul „A Most Violent Year”, regizat de J.C. Chandor. „Este o poveste convingătoare care beneficiază de interpretări actoriceşti extraordinare şi este uimitoare din punct de vedere vizual”, a mai spus Annie Schulhof. Clint Eastwood a fost numit cel mai bun regizor, pentru filmul „American Sniper”, despre un membru al forţelor speciale ale Marinei americane, Navy SEAL, interpretat de Bradley Cooper. Edward Norton a primit distincţia pentru Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul din „Birdman”, film regizat de Alejandro González Iñárritu, iar Julianne Moore a fost desemnată cea mai bună actriţă, pentru intepretarea unei femei în vârstă de 50 de ani care se luptă cu primele simptome ale bolii Alzheimer, în filmul „Still Alice”. „Interpretarea sa este uimitoare şi atât de nuanţată şi de sfâşietoare. Este una dintre actriţele cele mai desăvârşite”, a spus Annie Schulhof despre Julianne Moore. National Board of Review este o organizaţie din SUA compusă din experţi ai industriei cinematografice şi ai instituţiilor de reglementare în domeniu, iar premiile anunţate marţi vor fi înmânate câştigătorilor pe 6 ianuarie, la New York. Premiile NBR pun filmul „A Most Violent Year” în luptă directă cu pelicula „Boyhood / 12 ani de copilărie”, care a câştigat luni trei premii penteu Cel mai bun film, cel mai bun regizor, Cea mai bună actriţă în rol secundar din partea New York Film Critics Circle, distincţiile oferite de cele două organizaţii fiind considerate indicatori privind câştigătorii premiilor Oscar. Premiile Academiei de film americane vor fi decernate pe 22 februarie. Phil Lord şi Christopher Miller au fost desemnaţi câştigători al premiului NBR pentru Cel mai bun scenariu original, pentru filmul „The Lego Movie / Marea aventură Lego”, iar Paul Thomas Anderson a câştigat premiul pentru Cel mai bun scenariu adaptat, pentru filmul „Inherent Vice”. „How to Train Your Dragon 2 / Cum să îţi dresezi dragonul 2” a obţinut titlul de Cea mai bună peliculă de animaţie, iar premiul pentru Cel mai bun film străin a revenit lungmetrajului din Argentina „Relatos salvajes”, regizat de Damian Szifron. NBR a acordat premiul pentru cel mai bun documentar producţiei „Life Itself”, despre criticul de film Roger Ebert, iar premiul de debut pentru actori a fost obţinut de Jack O'Connell, care joacă în „Starred Up” şi „Unbroken / De neînvins”. Gillian Robespierre a câştigat distincţia pentru debut regizoral pentru comedia romantică „Obvious Child”, în timp ce pelicula „Fury / Furia: Eroi anonimi”, cu Brad Pitt şi Shia LaBeouf, a obţinut distincţia pentru Cea mai bună distribuţie. Actorul de comedie Chris Rock, care a scris, a regizat şi a jucat în filmul „Top Five”, a obţinut un premiu special al NBR. ex foto

