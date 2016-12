Filmul biografic „Jackie” ajunge în cinematografele americane

Filmul biografic ''Jackie'', în regia lui Pablo Larrain, aduce în acest weekend în cinematografele americane povestea rolului pe care l-a jucat fosta doamnă a SUA Jackie Kennedy în zilele de după asasinarea președintelui american John F Kennedy.

Având în rolul principal pe Natalie Portman, câștigătoare a prestigioasei statuete a Academiei americane de film, ''Jackie'' expune momentele grele pe care le-a avut de gestionat prima doamnă a SUA imediat după asasinarea soțului său la Dallas.

Jackie Kennedy se vede nevoită să rămână puternică pentru a gestiona tensiunea acelor zile, pentru a-și consola copiii și pentru a defini mai bine public moștenirea istorică lăsată de fostul președinte american. Într-un interviu acordat la jumătatea lunii octombrie agenției UPI, Portamn sublinia că a fost o experiență grea portretizarea primei doamne a SUA. ''Nu mai jucasem anterior roluri în care trebuia să imit pe cineva, îmi spuneam că mă pregătesc de un eșec pentru că oamenii știu cu adevărat cum vorbea, cum se deplasa și cum arăta ea (n.red. — Jackie Kennedy)'', a spus actrița în vârstă de 35 de ani pentru UPI.com. Noah Oppenheim a semnat scenariul filmului, în distribuție căruia îi mai regăsim printre alții pe Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt sau Richard E. Grant.

Thrillerul horror ''Incarnate'', în regia lui Brad Peyton și un scenariu semnat de Ronnie Christensen, spune povestea omului de știință dr. Seth Ember, interpretat de Aaron Eckhart, care are abilitatea de a pătrunde în subconștientul celor posedați pentru a salva un băiat din ''ghearele'' unui demon cu puteri necunoscute care anterior i-a făcut și lui rău. Filmul are premiera în România la 9 decembrie.

Drama horror ''The Eyes of My Mother'', cu scenariul și regia semnate de Nicolas Pesce, are premiera în acest weekend în cinematografele americane, reprezentând totodată debutul regizoral pentru Pesce. Filmul, care a avut premiera la festivalul de film de la Sundance, expune o serie de crime în lanț care au loc la ferma unei familii, unde mama Franciscăi, chirurg de meserie, o învață pe fiica sa cum să scoată globul ocular de la animale. Însă apariție unui străin în casa familiei declanșează șirul de crime la care Francisca devine din simplu martor actorul principal.

Isabelle Huppert interpretează în drama ''Things to Come'', care are de asemenea premiera în acest weekend, rolul unei profesoare de filosofie care trece printr-o serie de provocări spinoase ale vieții sale: decesul mamei sale, își pierde locul de muncă și descoperă că soțul său o înșeală. În distribuția filmului, regizat de Mia Hansen Love, îi mai regăsim printre alții pe Andre Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob.