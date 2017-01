După prima seară, de deschidere, cu glamour-ul ei inevitabil, festivalul îmbracă straiele de lucru. Ar merita, totuşi, o consemnare, fie şi sumară, a momentului inaugural. O facem mai ales ţinînd seama că amfitrionul ceremoniei, actorul francez Edouard Baer, l-a menţionat în mod expres pe Cristian Mungiu, amintind şi de cele două eroine ale filmului său „432\", încununat cu Palme d\'Or la ediţia precedentă. Am revăzut-o urcînd treptele, cu echipa juriului, pe Alexandra Maria Lara, cu rochia ei lungă înflorată, cu decolteu, oarecum distonînd cu sobrietatea preşedintelui Sean Penn. Actorul-regizor ne-a amintit că aici s-a lansat, cu ani în urmă, cînd a prezentat „Easy Rider\", venind după aceea destul de des la Cannes. Ne-a îndemnat să iubim filmele şi i-a rugat pe distribuitori să nu fie nedrepţi cu titlurile neintrate în palmares. I-am revăzut, între alţii, pe Claude Lelouch, alături de fiica sa Sarah, dar şi tandemul Angelina Jolie (aşteptînd să nască, destul de curînd, doi gemeni) şi Brad Pitt. Ca de obicei, nu a lipsit din capul scărilor sacrosanctul Delegat General Gilles Jacob, avîndu-l alături pe nou-promovatul său Delegat artistic Thierry Fremaux. Se vorbeşte că, de astă dată, producţia americană de cinema este majoritară pe Croazetă, iar atenţia gazdelor este desăvîrşită. Lui Sean Penn i s-a făcut un cadou-surpriză prin invitarea lui Richie Havens, care a interpretat „Freedom\" ca pe vremea concertelor hippie din Woodstock-ul anului 1969. Şi fiindcă tot am amintit de trecerea anilor, să nu uităm că se împlinesc patru decenii de la „revoluţia cinematografică franceză\" din mai 1968, cînd festivalul a fost bulversat de revolta tinerilor regizori. Se pare că o atare aniversare nu este pe placul organizatorilor, însă ar fi de observat cum unul din participanţii-martori ai evenimentelor, veşnic iconoclastul Phillippe Garrel, este prezent în competiţie cu „Frontiera zorilor\", unde şi-a distribuit propriul fiu, un semn că şi revoluţionarii devin conformişti, obsedaţi de soarta familiei apropiate. De altminteri şi David Lynch şi-a trimis aici fiica, precum au mai făcut-o şi alţi taţi regizori, răsfăţaţi sub soarele cannez.

Revenind la marele eveniment de la Cannes, trebuie spus că filmele româneşti sînt prezentate la început şi, respectiv, sfîrşit de festival. Prima filă o prilejuieşte programarea filmului „Boogie\" de Radu Muntean, selecţionat la Quinzaine des Realisateurs. Prima proiecţie va fi astăzi, de la ora 9.00, la sala Theatre Croisette - Palais Stephanie, urmată de o a doua vizionare a zilei, la ora 17.00. Mai sînt două proiecţii mîine, la ora 11.30 şi la 22.00. Ele vor fi urmate de prezentările din cadrul Tîrgului de filme, una duminică (ora 14.00) şi o alta luni, de la amiază.

E de spus că, în ţară, filmul a fost aproape imposibil de văzut în afara unei singure proiecţii pe ecran mare, distribuitorul canadian interzicînd ca filmul să fie văzut pe DVD înainte de a fi avut premiera. Reamintim că „Boogie\" este povestea unui bărbat la treizeci de ani care, venind la mare cu soţia şi copilul său de patru ani, retrăieşte amintirile anilor de liceu, cu toate escapadele vîrstei de atunci. După Cannes, filmul va merge la TIFF, la Cluj Napoca, apoi va avea premiera bucureşteană, în septembrie. Pe Croazetă se află o echipă consistentă, cu actorii de pe afiş. De altminteri, va fi organizată, astăzi, o petrecere românească, la Radio Plage, între hotelurile Carlton şi Martinez, susţinută financiar de CNC. Costurile se ridică la 85.000 de euro. Invitaţii sînt, în primul rînd, reprezentanţii companiilor de distribuţie din toată lumea. În sfîrşit, un semn că începem să ne respectăm şi să existăm ca o cinematografie de top şi în peisajul mondenităţilor de la Cannes, în fapt, o formă de promovare a valorilor cinematografiei noastre. Ioan