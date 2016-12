Filmul cu Michael Jackson va fi lansat cu două zile mai devreme şi va rula doar două săptămîni

Filmul care prezintă ultimele repetiţii ale lui Michael Jackson, decedat pe 25 iunie, va fi lansat pe 28 octombrie, cu două zile mai devreme decît se anunţase iniţial şi va rula în cinematografe doar două săptămîni. Compania Sony, care a plătit 60 de milioane de dolari pentru achiziţionarea înregistrărilor cu ultimele repetiţii ale starului american - pentru cele 50 de concerte pe care ar fi trebuit să le susţină la Londra, începînd din 13 iulie -, a anunţat că în SUA, din cauza cererii mari, biletele pentru proiecţii vor fi puse în vînzare începînd din 27 septembrie. Producătorii americani nu au precizat motivul pentru care au decis ca exploatarea comercială a filmului, care va rula şi pe marile ecrane din România, să fie limitată la doar două săptămîni, indicînd doar că ”acest eveniment este special şi limitat”.

Potrivit Sony Pictures Entertainment, coregraful Kenny Ortega, care a colaborat cu Michael Jackson de-a lungul întregii cariere a starului, a fost desemnat regizorul acestui proiect, urmînd să realizeze şi montajul imaginilor cu repetiţiile pentru seria de concerte londoneze, intitulată This Is It. ”Fanii îl vor vedea pe Michael aşa cum nu l-au văzut niciodată înainte - un mare artist, în timp ce lucrează”, a declarat Kenny Ortega, care consideră că ”cele peste 100 de ore de înregistrări din timpul repetiţiilor sînt brutale, emoţionante şi puternice”, acestea urmînd să le ofere fanilor ”o imagine rară din culise a starului”. Kenny Ortega este regizorul filmelor din seria Liceul muzical.

Michael Jackson a decedat în urma unui stop cardiac, pe 25 iunie, la vîrsta de 50 de ani, cu doar cîteva zile înainte de începerea seriei de concerte de la Londra. Starul american participa în fiecare zi la repetiţii, iar compania AEG Live, promotorul spectacolelor, a filmat evenimentul folosind tehnologie digitală. După decesul starului, AEG Live şi administratorii averii lui Michael Jackson au încheiat un contract cu Sony pentru a realiza acest film. Motivul care a provocat stopul cardiac suferit de Michael Jackson a rămas învăluit în mister. Reprezentanţii Institutului de Medicină Legală din Los Angeles au completat deja raportul autopsiei, însă rezultatele lui vor rămîne confidenţiale pînă cînd poliţia va finaliza ancheta. Cauzele morţii cîntăreţului ar putea fi asociate cu dependenţa acestuia de medicamente calmante şi antidepresive. Funeraliile lui Michael Jackson vor avea loc pe 29 august - ziua în care starul american ar fi împlinit 51 de ani -, în cimitirul Forest Lawn din Glendale, o suburbie a oraşului Los Angeles. Însă, vineri, site-ul TMZ.com, care îl citează pe Joe Jackson, tatăl cîntăreţului, a publicat o ştire potrivit căreia această ceremonie va fi amînată cu două zile.