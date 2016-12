Filmul despre Grace Kelly, criticat de Prinţul Albert de Monaco

Prinţul Albert al II-lea de Monaco şi cele două surori ale sale, prinţesele Caroline şi Stéphanie, au criticat filmul "Grace of Monaco", un lungmetraj despre viaţa mamei lor, Grace Kelly, afirmând despre pelicula care va deschide Festivalul de la Cannes că este "o farsă". Prinţul Albert, suveranul Principatului Monaco, şi cele două surori ale sale au afirmat recent că filmul "Grace of Monaco", care va fi proiectat în deschiderea Festivalului de la Cannes, pe 14 mai, este bazat pe "referinţe istorice eronate şi îndoielnice". "Trailerul pare o farsă şi confirmă natura complet fictivă a acestui film. Familia princiară nu doreşte să fie asociată în niciun fel cu acest film care nu reflectă realitatea şi regretă că istoria sa a fost folosită incorect, în scopuri pur comerciale", a afirmat familia princiară monegască, într-o declaraţie de presă. În declaraţia de presă se mai spune că regizorul filmului "Grace of Monaco", Olivier Dahan, a refuzat să ţină cont de observaţiile venite din partea Palatului regal, ceea ce "pune sub semnul întrebării întregul scenariu şi personajele din film". Pe de altă parte, Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes, a apărat dreptul la "licenţă poetică" pe care îl promovează "acest eveniment cinematografic".