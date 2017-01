Filmul „Echipa”, distins cu Premiul Special al Juriului la Festivalul de la Palermo

Oraşul italian Palermo şi-a primit, pe 16 decembrie, oaspeţii, participanţi la ediţia aniversară, cu numărul 30, a Festivalului Internaţional de Film Sportiv. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc în sala luxosului Teatru Politeama, plină pînă la refuz de jurnalişti de presă scrisă şi televiziune, regizori, actori şi producători veniţi să asiste la unul din cele mai importante evenimente culturale ale Siciliei. În prestigiosul concurs au fost selecţionate 26 de filme din Italia, Elveţia, România, Germania, Spania, Austria, Rusia, Australia, Polonia, Finlanda, Franţa şi China. Secţiunea Scurt-metraj a fost cîştigată de filmul artistic spaniol „Because there are things you never forget“, o poveste amuzantă a unei mingi de fotbal, a unei băbuţe şi a patru copii, iar premiul pentru lung-metraj a revenit Germaniei, pentru un documentar care a adus în atenţie pasiunea brazilienilor pentru doi „stîlpi de rezistenţă” ai culturii lor, fotbalul şi concursurile de frumuseţe. Ambele sînt producţii complexe, la care s-a lucrat peste un an, cu echipe extinse.

În această elită a cinematografiei mondiale a intrat şi filmul „Echipa“ de Florin Orezeanu şi Alina Cosmoiu - un film fără buget, realizat cu mijloace infinit mai modeste, căruia i s-a acordat Premiul Special al Juriului. Scurt-metrajul românesc a cîştigat simpatia juriului, dar şi a celorlalţi regizori participanţi la festival, care, după vizionare, au ţinut să-i felicite pe cei doi realizatori constănţeni. Filmul are ca punct de plecare un episod al emisiunii pentru copii „Bărcuţa cu poveşti (co-producţie Action Television Production – Tv Neptun) şi prezintă povestea drumului echipei constănţene de gimnastică aerobică – juniori - , de la antrenamentele zilnice, la pregătirile pentru concurs, emoţiile, călătoria cu autocarul către Deva, locul desfăşurării concursului anual unde „Farul“ devine cel mai bun lot al României.

„După al doilea premiu obţinut aici aş putea să parafrazez un film celebru şi să spun Palermo, mon amour. Este foarte flatant să fii tratat ca un profesionist într-o capitală a filmului sportiv, cum este acest oraş. Beatrice Faranna, directorul de producţie al festivalului, ne-a invitat să mai facem un film şi pentru concursul de anul viitor, lucru la care deja ne gîndim foarte serios“, a mărturisit Florin Orezeanu. „Cred că a fost şi un strop de magie la mijloc, pentru că nominalizarea am primit-o de ziua de naştere a domnului Florin Orezeanu, pe 22 noiembrie, iar premiul ne-a fost acordat în data de 16 decembrie, cînd îl sărbătorim pe Ludwig van Beethoven - a cărui muzică am folosit-o pentru coloana sonoră a filmului nostru. În acelaşi timp, am aflat ca acest film este deja difuzat prin şcolile din Slovenia, în cele din Milano şi din întreaga regiune italiană Lombardia, lucru care ne bucură“, a spus Alina Comsoiu. După ceremonia de premiere, directorul festivalului, Roberto Oddo, a mulţumit echipei de realizatori Florin Orezeanu - Alina Cosmoiu, pentru prezenţa la această competiţie, ajunsă la o ediţie aniversară şi care s-a dovedit fi un succes.

Premiul Special al Juriului, obţinut la cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Sportiv de la Palermo, este al patrulea premiu internaţional obţinut de „Echipa“ şi al şaptelea în ultimii doi ani care le-a fost acordat realizatorilor Florin Orezeanu si Alina Cosmoiu. Anul trecut, filmul „Antrenamentul“ a cîştigat trofeul Paladino d’Oro, în cadrul Festivalului Internaţional de Film Sportiv de la Palermo. Deplasarea la festivalul din Italia a fost sprijinită de Icar Tours şi Televiziunea Neptun.