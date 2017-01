Filmul „Francesca\", debutul în regia de lungmetraj al lui Bobby Păunescu, a fost aplaudat la scenă deschisă, ieri, la Festivalul de la Veneţia, deşi, potrivit ediţiei online a agenţiei Adnkronos, ar conţine insulte la adresa politicienilor italieni şi i-ar acuza pe italieni de rasism. „Francesca\", debutul în lungmetraj al lui Bobby Păunescu, cu Monica Bîrlădeanu în rolul principal, a avut, joi, premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, în secţiunea Orizzonti.

Sub titlul „Aplauze pentru un film românesc care conţine insulte la adresa politicienilor italieni\", agenţia Adnkronos notează că „Francesca\" descrie „criza de identitate care afectează societăţile fostelor ţări comuniste, fără valori solide\", aşa cum, de altfel, afirmă şi regizorul peliculei, Bobby Păunescu. „Filmul ‘Francesca’ se referă la lucrurile la care am dori să renunţăm, în căutarea unei vieţi mai bune în altă parte. Este vorba de o temă actuală despre familie, despre relaţii, despre nevoia de a avea încredere unii în ceilalţi şi despre necesitatea de a înfrunta riscurile; este şi o oglindă a acestei lumi violente, agresive şi nesigure\", a declarat regizorul Bobby Păunescu, citat de Adnkronos.

Potrivit Adnkronos, filmul conţine insulte la adresa deputatei Alessandra Mussolini (nepoata fostului dictator fascist Benito Mussolini) şi a primarului Veronei, Flavio Tosi. „Ofensele sînt proferate de tatăl tinerei Francesca, cel care apoi îi acuză pe italieni, în general, de rasism, încercînd să o oprească pe aceasta să plece în Italia. În realitate, filmul (...) este o critică la adresa societăţii româneşti\", încheie Adnkronos.

Alessandra Mussolini intenţionează să îi dea în judecată pe autorii filmului

Deputata italiană Alessandra Mussolini a anunţat că se va consulta cu avocaţii săi în vederea iniţierii unei acţiuni în justiţie împotriva autorilor filmului românesc „Francesca\". „Voi discuta cu avocatul meu şi vom vedea ce se va întîmpla, pentru că nu cred că se poate face un lucru de acest fel. Cînd am vorbit despre violenţele comise de unii români în Italia, eu am citat date statistice. (...) Acest film demonstrează că ei sînt violenţi şi în limbaj, sînt uimită că poate fi prezentat un film cu jigniri de acest fel. Să ne imaginăm ce s-ar întîmpla dacă un film al unui regizor italian ar insulta un deputat dintr-o altă ţară\", a declarat Alessandra Mussolini, citată de ediţia online a Adnkronos. „Eu am spus mereu doar că infractorii trebuie să rămînă în ţările lor, iar cei care vor să muncească pot veni în Italia. Şi, după ce am vizitat România, sînt convinsă că nu era o ţară pregătită să adere la Uniunea Europeană\", a încheiat Alessandra Mussolini, nepoata fostului dictator fascist Benito Mussolini.

Filmul va fi difuzat în Italia fără modificări

Filmul „Francesca\" va fi difuzat în Italia, din octombrie sau noiembrie, fără nicio modificare faţă de versiunea prezentată la Mostra veneţiană, potrivit lui Domenico Procacci, directorul casei de distribuţie Fandango. Domenico Procacci, fondatorul şi directorul casei de producţie şi distribuţie cinematografică Fandango, a subliniat acest aspect după declaraţiile făcute de deputata Alessandra Mussolini. „Intenţia mea este să respect munca regizorului. Acele insulte sînt vorbele pe care un personaj le rosteşte într-un anumit context. Nu reprezintă sloganul sau ideea principală a filmului. Dacă eventuala acţiune în justiţie va avea succes, vom discuta cu regizorul ce să facem\", a explicat Domenico Procacci. „Am ales să difuzez acest film în Italia pentru că este o peliculă foarte frumoasă şi pentru că este important ca subiectul filmului să ajungă în Italia. Ţara noastră are tot timpul o atitudine mai rigidă şi mai dură faţă de imigranţi. A fost o perioadă în care italienii atribuiau toate lucrurile rele care se întîmplau în ţara noastră albanezilor, iar mai recent aceeaşi atitudine a fost şi faţă de români\", a spus directorul Fandango.

Filmul „Francesca\", produs de Anca Puiu, Cristi Puiu şi Bobby Păunescu, care semnează şi regia, spune povestea unei educatoare care decide să emigreze în Italia, pentru a avea o viaţă mai bună. Ea reuşeşte să obţină o slujbă lîngă Milano, îi convinge pe părinţii săi să o susţină, iar iubitul ei o va urma în Italia. Lucrurile devin din ce în ce mai complicate, deoarece se dovedeşte că iubitul Francescăi are necazuri legate de un împrumut pe care nu l-a putut returna.

Din distribuţia filmului fac parte Monica Bîrlădeanu, Luminiţa Gheorghiu, Doru Ana, Dana Dogaru şi Ion Sapdaru. Bobby Păunescu este cunoscut ca producător al filmului „Moartea domnului Lăzărescu\", regizat de Cristi Puiu, care a primit premiul Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes, în 2005.

Secţiunea Orizzonti prezintă noile tendinţe din cinematografia mondială şi face parte din selecţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia. În aceeaşi secţiune vor mai fi prezentate filme din Egipt, Germania, Rusia, Vietnam.

Cea de-a 66-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, cel mai vechi eveniment de gen din lume, include numeroase pelicule în premieră mondială, în competiţia oficială fiind prezentate filme precum „Soul Kitchen\", de Fatih Akin şi „Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans\", de Werner Herzog. Selecţia oficială a festivalului mai cuprinde, pe lîngă competiţia oficială, secţiuni precum Fuori Concorso, Controcampo Italiano, Corto Cortissimo şi Questi Fantasmi: Cinema Italiano Ritrovato. Acestora li se adaugă secţiunile paralele International Critics\' Week şi Venice Days. Juriul competiţiei oficiale, prezidat de regizorul Ang Lee, este format din actriţa franceză Sandrine Bonnaire, cineastul american Joe Dante, regizoarea italiană Liliana Cavani, starul rock şi regizorul italian Luciano Ligabue şi scenaristul şi regizorul indian Anurag Kashyap.