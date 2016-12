Filmul "Gravity", de Alfonso Cuaron, şi serialele "The Walking Dead" şi "Breaking Bad" au câştigat cele mai multe trofee la cea de-a 40-a gală Saturn Awards, organizată ieri seară, în oraşul Burbank din statul american California, informează site-ul organizatorilor. Astfel, lungmetrajul SF "Gravity" a fost recompensat cu cinci trofee, impunându-se la categoriile "cel mai bun film SF", "cel mai bun regizor" (Alfonso Cuaron), "cea mai bună actriţă" (Sandra Bullock), "cel mai bun montaj" şi "cele mai bune efecte speciale". Filmul "Iron Man 3" a câştigat trei trofee - "cel mai bun actor" (Robert Downey Jr.), "cel mai bun actor în rol secundar" (Ben Kingsley) şi "cel mai bun film realizat după o bandă desenată". Tot trei premii Saturn a pimit şi pelicula "Her", de Spike Jonze, care s-a impus la categoriile "cel mai bun film fantasy", "cel mai bun scenariu" şi "cea mai bună actriţă în rol secundar" (Scarlett Johansson). Filmul "The Conjuring" s-a impus la categoria "cel mai bun horror", lungmetrajul "World War Z" a triumfat la categoria "cel mai bun thriller", iar producţia "Fast & Furious 6" a obţinut trofeul decernat la categoria "cel mai bun film de acţiune/ aventuri". În domeniul producţiilor de televiziune, serialele "Breaking Bad" şi "The Walking Dead" au câştigat fiecare trei premii Saturn, iar "Hannibal" s-a impus la două categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun serial difuzat printr-o reţea de televiziune" (la egalitate cu serialul "Revolution" produs de postul NBC). "Teen Woolf" a fost desemnat "cel mai bun serial pentru adolescenţi". Printre premiile speciale Saturn decernate în cadrul galei de ieri seară s-au aflat The Dan Curtis Legacy Award, acordat scenaristului şi producătorului Bryan Fuller, George Pal Memoria Award, decernat lui greg Nicotero, iar Special Recognition Award a fost acordat scriitorului Marc Cushman. Life Career Award a fost acordat actorului Malcolm McDowell. După ceremonie, invitaţii au putut să admire detalii de pe planeta Saturn prin lentilele unor telescoape furnizate de Celestron Telescopes Company. Premiile Saturn au fost create în 1972, de Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror din SUA, pentru recompensarea valorii producţiilor SF, fantasy şi horror.