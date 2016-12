Filmul, încă departe de a fi o afacere în România (ll)

• Încasări record • Cel mai premiat film autohton, „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, este, de altfel, singura peliculă românească din topul cu 100 de locuri ale celor mai bune producţii cinematografice din intervalul 2000-2009. Aflat pe locul 14 în acest clasament, filmul regizat de Cristian Mungiu devansează multe alte pelicule de referinţă din ultimii zece ani, printre care „Traffic”, „Being John Malkovich”, „Lord of the Rings: Return of the King”, „Dark Knight” şi „Slumdog Millionaire”. Potrivit datelor titrate de site-ul www.cinematograph.ro, în box-office-ul realizat de Agenţia Champions, lungmetrajul semnat de Cristian Mungiu a fost văzut în România de doar circa 70.000 de persoane, încasările fiind de aproximativ 635.000 lei. În schimb, premierele din Franţa şi Italia ale filmului au strâns încasări totale de circa 1,17 milioane de dolari în numai două săptămâni de la lansare. Pelicula s-a aflat pe locul zece în box-office-ul francez cu 105.928 de intrări în sălile de cinema şi 717.633 de dolari încasaţi până pe 7 septembrie 2007. Alţi 456.555 de dolari s-au strâns din cele 111.293 de bilete vândute in cinematografele din Italia, de la premiera din 24 august până pe 7 august 2007. Per total, în urma circuitului de difuzare în peste 60 de ţări şi teritorii, filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, a avut încasări de zece milioane de dolari în toată lumea.

• Succes la box-office • În 2008, cel mai vizionat film de către spectatorii europeni a fost musical-ul „Mamma Mia!”, care s-a bucurat de o coloană sonoră în care au fost incluse toate hiturile trupei ABBA şi de o distribuţie de zile mari europeano-americană din care au făcut parte Meryl Streep, Pierce Brosnan şi Stellan Skarsgaard. Această comedie romantică a vândut 33,7 milioane de bilete, devansând cel mai nou film din seria James Bond „Quantum of Solace”, care a avut 27,5 milioane de admisii în sălile de cinema. Nu mai puţin de şapte serii de filme au ocupat poziţii în top 20, între care Indiana Jones, Madagascar, noile isprăvi ale lui Batman în „The Dark Knight / Calaverul negru” sau „The Chronicles of Narnia: Prince Caspian / Cronicile din Narnia: Prinţul Caspian”. Doar două producţii franceze au reuşit să pătrundă în top 20, „Bienvenue chez les Ch\'tis” cu 24 de milioane de spectatori, dintre care 20,4 milioane numai în Franţa, fiind propulsat direct pe poziţia a şasea şi decretat cel mai popular film european, precum şi „Astérix aux Jeux Olympiques” pe locul 12 cu 13,5 milioane de admisii în cinematografe.