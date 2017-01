Filmul „La vie d'Adele”, interzis copiilor sub 12 ani în Franţa

Lungmetrajul premiat la Cannes cu trofeul Palme d'Or, „La vie d'Adele”, despre pasiunea arzătoare a două tinere, va avea premiera în Franţa pe 9 octombrie, dar vizionarea sa este interzisă copiilor sub 12 ani, a declarat regizorul Abdellatif Kechiche. Filmul, care a obţinut împreună cu protagonistele sale, Adele Exarchopoulos şi Lea Seydoux, cea mai importantă recompensă de pe Croazetă, va apărea în aceeaşi versiune cu cea prezentată în luna mai şi ulterior. „Nu lipseşte nicio singură imagine”, a spus regizorul filmului. Interdicţia pentru copiii cu vârste sub 12 ani în Franţa este, de fapt, o veste bună pentru lungmetrajul de trei ore, deoarece o dispoziţie mai aspră ar fi putut avea un impact direct asupra numărului de intrări şi, deci, asupra rentabilităţii filmului. Lungmetrajul este interzis minorilor sub 17 ani în SUA.

„La vie d'Adele” este o foarte frumoasă poveste, o dragoste magnifică, cu care toată lumea se poate identifica, indiferent de sex, declara în luna mai regizorul american Steven Spielberg, preşedintele juriului Festivalului de la Cannes. „Nu este un film despre homosexualitate, un film politic, ci o poveste de dragoste. Este un subiect universal”, au reafirmat, la Toronto, cele două actriţe. Echipa filmului se află în plină campanie de promovare a peliculei pe teritoriul nord-american, de la New York la Los Angeles, trecând pe la festivalul de la Telluride din Colorado, iar, în prezent, la Festivalul de Film de la Toronto, în Canada, unde pelicula a fost îndelung aplaudată. Turneul de promovare a filmului va continua cu Montreal, înainte de a ajunge pe alte continente.